درخشش نمایندگان خراسان شمالی در مسابقات نجات غریق کشور

فرزاد ارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برترین‌های ماده پرتاب طناب در مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور معرفی شدند.



سرپرست هیأت غریق نجات خراسان شمالی ادامه داد: نمایندگان فارس، خراسان رضوی و سمنان در صدر بهترین‌های ماده پرتاب طناب مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور مردان ایستادند.

وی افزود: رقابت‌های ماده پرتاب طناب مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور مردان با حضور ٢٥ نفر برگزار شد.

ارکی گفت: در پایان این رقابت‌ها، سید محمد حسینی و آرش آستانه از استان فارس در صدر قرار گرفتند و جایگاه دوم به ترکیب مسعود احسانی و شهاب طهرانی از استان خراسان شمالی اختصاص یافت.

وی بیان داشت: تیم نجات غریق و غواصی خراسان شمالی در رشته پرتاب طناب توسط شهاب الدین طهرانی و مسعود احسانی با رکورد ۱۲ ثانیه و ۸ صدم ثانیه نایب قهرمان مسابقات کشوری استخری و ساحلی که در جزیره زیبای کیش در حال برگزاری است شد.