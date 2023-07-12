به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در روزهای اخیر و ادامه پروژه کشته‌سازی، رسانه‌های ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام پیمان گلوانی ۱۴ روز پس از بازداشت در مهاباد و حین انتقال به زندان ارومیه زیر شکنجه کشته شده است.

رسانه‌های ضد انقلاب در حالی مدعی شده‌اند که این فرد زندانی سیاسی (امنیتی) بوده و در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است، که براساس پرونده قضائی، وی دارای شاکی خصوصی بوده و به اتهام کلاهبرداری در زندان به سر می‌برده است.

به گفته ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، فرد مذکور یک کلاهبردار اینترنتی حرفه‌ای بوده که پرونده‌های مختلفی در سطح کشور داشته و با قرار وثیقه به زندان معرفی شده بوده است.

متهم گلوانی به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد و به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفت، ولی متأسفانه به دلیل شدت بیماری فوت می‌کند.

روز گذشته تصاویری منتسب به جنازه این فرد همراه با کبودی‌هایی در بدن در غسالخانه منتشر شد.

رسانه‌های ضد انقلاب با استناد به این تصاویر، ادعا می‌کنند که وجود کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن پیمان گلوانی ثابت می‌شود که وی شکنجه شده است.

بر همین اساس، مجدداً موضوع از مراجع پزشکی و قضائی مورد پیگیری قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، پیمان گلوانی با علائمی نظیر استفراغ، تشنج و کاهش سطح هوشیاری از زندان ارومیه به بیمارستان ارجاع شده است.

نامبرده در بیمارستان آژیتاسیون (بی قراری شدید روانی-حرکتی) شده است، بطوری که اجازه هیچ گونه آزمایش و انجام سی‌تی‌اسکن مغز و قفسه سینه حتی با وجود تزریق آرامبخش را نداده است و به همین دلیل کادر درمان، برای کنترل بیمار ناچار به بستن وی به تخت بیمارستانی شده‌اند.

با توجه به آزمایشات پزشکی انجام شده بیماری TTP (گونه کمیاب اختلال انعقاد خون) برای گلوانی تشخیص داده شده و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ فوت می‌کند.

همچنین در گزارش پزشکی قانونی آمده است که «در معاینه ظاهری جسد کبودی نعشی در نواحی مختلف بدن تشکیل یافته و کبودی‌های خفیف در پیشانی و پلک فوقانی چپ مشهود بود.»

صدماتی که مربوط به زمانی است که متوفی در بیمارستان دچار بی‌قراری شدید شده و کادر درمان برای کنترل وی مجبور به بستن وی به تخت شده‌اند.

همچنین در گزارش پزشکی قانونی تاکید شده است «در سایر نقاط بدن آثار ضرب و جرح مشاهده نگردیده است.»

در کالبدگشایی انجام گرفته شکستگی استخوانی در نواحی جمجمه، دنده‌ها و اندام‌ها و ستون فقرات مشاهده نشده و در ناحیه گردن نیز آثار شیار و خونمردگی اطراف عضلات حلق و حنجره نیز رؤیت نشده است.

گفتنی است، نمونه‌های سم شناسی و آسیب شناسی اخذ و به آزمایشگاه ارسال شده است.