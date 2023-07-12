به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدیان بعد از ظهر چهارشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهری و مدیرکل امور مالیاتی استان البرز و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: در فصل چهار قانون توسعه هفتم، سه بند در حوزه اصلاح نظام مالیاتی آمده است که بخشی از آنها در فعالیت‌های مدیریت شهری تأثیرگذار است.

وی اذعان کرد: پیشنهاد می‌شود علاوه بر فرهن‌گسازی، کارگروه پایش مالیات هم تشکیل شود و مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر نیز در حوزه مالیات ورود کنند؛ رخداد و برون داد آن در حوزه شهری خواهد بود.

اسدیان با اشاره به آمار بالای فرار مالیاتی در استان البرز، ضمن اعلام موافقت خود با پیشنهاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: اگر کارگروهی فعال شود و حداقل سه ماه یک‌بار حوزه مالیاتی را پایش کند، علاوه بر کمک به اداره کل امور مالیاتی استان البرز برای افزایش وصول مالیات، موجب رقم خوردن اصلاحاتی در سطح شهر نیز می‌شود.