به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به همراه معاون درمان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی از بخشهای مختلف مرکز اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با مراجعه کنندگان از نزدیک در جریان مشکلات این مرکز قرار گرفت.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از بخش‌های «بررسی و تأیید نسخ»، «خسارت متفرقه و هزینه درمان» و «داروخانه ها» مرکز اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی بازدید و مشکلات این بخش‌ها را پیگیری کرد.

میرمحمدی در این بازدید در تماس تلفنی با عفت نژاد معاون منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی، مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص بخش پرداخت هزینه درمان و طولانی شدن پرداخت خسارت بیماران را پیگیری کرد.

بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شد ظرف یک ماه تعداد ۱۰ مقوم (نیروی انسانی متخصص) به این بخش اضافه شود تا مدت زمان پرداخت خسارت در تهران از میانگین به یک ماه کاهش یابد. همچنین به گفته مدیران این بخش، یکی دیگر از دلایل مطول شدن پرداخت خسارت و هزینه‌های درمان، دوره پرداخت و سیکل زمانی پرداخت بود که با تماس بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با حسینی معاون امور اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی، این دوره پرداخت مقرر شد به هفته‌ای یک بار تقلیل پیدا کند.

موضوع بعدی که میرمحمدی در این بازدید پیگیری کرد بحث طولانی شدن تمدید و یا انعقاد قرارداد سازمان تأمین اجتماعی با داروخانه‌ها بود که مقرر شد تمهیداتی اندیشیده شود تا ظرف یک هفته الی ۱۰ روز آینده با داروخانه‌های واقع در محله‌های مهم و یا تک داروخانه، قرارداد منعقد و انعقاد قرارداد با سایر داروخانه‌ها ظرف یک ماه تعیین و تکلیف شود.

در این بازدید همچنین طی تماس تلفنی با مدیر فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی بحث قطعی سامانه نسخ الکترونیکی تأمین اجتماعی در داروخانه‌ها و همچنین راه اندازی سامانه‌ای جهت درخواست و پیگیری صدور قرارداد سازمان تأمین اجتماعی با داروخانه‌ها پیگیری شد.

نامه هشداری سازمان بازرسی کل کشور به سازمان تأمین اجتماعی

میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید سرزده از مرکز اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در مرکز اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی روندی که در ارتباط با تأیید نسخ سپری می‌شود به لحاظ زمانی منطقی و تقریباً قابل قبول است.

وی ادامه داد: ولی در ارتباط با بحث پرداخت خسارت به بیمه شدگان از سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بررسی و شواهدی که در بازدید حضوری وجود داشت مراتب موید این است که زمان طولانی است.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور یکی از دلایل طولانی شدن پرداخت خسارت بیمه شدگان را کاهش و کمبود نیروهای مقوم (نیروی انسانی متخصص) دانست و افزود: طی تماس با معاون منابع انسانی و معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی قول داده شد که مشکل تعداد مقوم را مرتفع کنند تا در یک بازه زمانی مطلوب امکان سرویس دهی به بیمه شدگان وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه قرار شد بسترهای الکترونیکی لازم برای کاهش مراجعه حضوری هم مد نظر قرار گرفته و در دستور کار واقع شود.

میرمحمدی در خصوص طولانی شدن زمان انعقاد قرارداد سازمان تأمین اجتماعی با داروخانه‌ها نیز گفت: در ارتباط با بحث داروخانه‌ها که بعضاً قراردادشان دچار اطاله شده و به موقع منعقد نشده بود، بنا به پیگیری که به عمل آمد بلافاصله در روز گذشته نامه هشداری برای رئیس سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد و ایشان با بنده تماس گرفته و قول داده‌اند در یک بازه زمانی یک هفته‌ای برای مناطقی که تک داروخانه هستند این انعقاد قرارداد انجام شود و برای سایر موارد هم بازه زمانی ۱۵ روزه و حداکثر تا یک ماه را پیشنهاد داده‌اند که ما نیز به عنوان سازمان بازرسی کل کشور موضوع را مورد بررسی و پایش مستمر قرار خواهیم داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم با یک هماهنگی و هم افزایی بین معاونت‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی اعم از معاونت اداری مالی، منابع انسانی و همچنین معاونت درمان به گونه‌ای اقدام شود که نحوه ارائه خدمت به مردم به نحو مطلوبی هم افزایش پیدا کند و هم موجبات رضایت عمومی در سطح جامعه برای مردم فراهم شود.