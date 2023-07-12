بیش از ۱۴ هزار رسانه در کشور فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران رسانههای استان قزوین اظهار کرد: از سال ۹۶ تا به امروز تعداد رسانهها در کشور از ۷ هزار رسانه به ۱۴ هزار رسانه افزایش یافته است.
وی افزود: امروز بیش از ۱۳۰ روزنامه، ۸ هزار مجله، ۵ هزار سایت و ۲۸ خبرگزاری در کشور فعال هستند و کار رسانهای در کشور انجام میدهند.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹۹ میلیارد تومان برای حمایت از رسانهها آگهی دولتی داده شده است، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۳۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مصرف رسانهای مردم کم نشده بلکه تغییر پیدا کرده و باید برای این مصرف رسانهای برنامه لازم را داشته باشیم.
شمسایی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به رسانههای استان قزوین آگهی داده شده است، تاکید کرد: این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیارد تومان افزایش یافت و در سه ماهه نخست سال جاری نیز بیش از ۲ میلیارد تومان در استان قزوین آگهی پرداخت شده است.
وی در پایان تصریح کرد: صدور مجوز رسانهها با ارشاد نیست و هیئت نظارت بر مطبوعات کار صدور مجوزها را بر عهده دارد و بر همین اساس شاهد هستیم که در برخی مواقع افرادی که تخصص لازم را ندارند مجوز دریافت کنند.
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