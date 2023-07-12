اجتماع مدافعان حریم خانواده در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مدافعان حریم خانواده همزمان با روز عفاف و حجاب و سالروز حمله به مسجد گوهرشاد توسط رضاخان در شهر کرمانشاه و همزمان با سراسر استان برگزار شد.
در این مراسم بانوان کرمانشاهی با در دست داشتن دست نوشتههایی بر حفظ حجاب اسلامی به عنوان یک ارزش تاکید و خواستار برخورد جدی با هنجارشکنان شدند.
همچنین حجت الاسلام یوسف احمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در این اجتماع به بیان جایگاه زن در دین اسلام پرداخت و دستاوردهای انقلاب اسلامی را در حوزه بانوان بیان کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: بانوان به عنوان اقشار تأثیرگذار جامعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه یافتند و توانستند با حجاب اسلامی به دستاوردهای مختلف در ابعاد مختلف فعالیتهای فردی و اجتماعی دست یابند.
در اجتماع مدافعان حریم خانواده گروههای سرود دختران کرمانشاهی به اجرای سرودهایی در راستای ارزشهای اسلامی پرداختند.
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