اجتماع مدافعان حریم خانواده در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مدافعان حریم خانواده همزمان با روز عفاف و حجاب و سالروز حمله به مسجد گوهرشاد توسط رضاخان در شهر کرمانشاه و همزمان با سراسر استان برگزار شد.

در این مراسم بانوان کرمانشاهی با در دست داشتن دست نوشته‌هایی بر حفظ حجاب اسلامی به عنوان یک ارزش تاکید و خواستار برخورد جدی با هنجارشکنان شدند.

همچنین حجت الاسلام یوسف احمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در این اجتماع به بیان جایگاه زن در دین اسلام پرداخت و دستاوردهای انقلاب اسلامی را در حوزه بانوان بیان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: بانوان به عنوان اقشار تأثیرگذار جامعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه یافتند و توانستند با حجاب اسلامی به دستاوردهای مختلف در ابعاد مختلف فعالیت‌های فردی و اجتماعی دست یابند.

در اجتماع مدافعان حریم خانواده گروه‌های سرود دختران کرمانشاهی به اجرای سرودهایی در راستای ارزش‌های اسلامی پرداختند.