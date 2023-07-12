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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۸

اجتماع مدافعان حریم خانواده در کرمانشاه برگزار شد

اجتماع مدافعان حریم خانواده در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- اجتماع مدافعان حریم خانواده در شهر کرمانشاه با حضور پرشور بانوان و دختران کرمانشاهی برای حمایت از حجاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مدافعان حریم خانواده همزمان با روز عفاف و حجاب و سالروز حمله به مسجد گوهرشاد توسط رضاخان در شهر کرمانشاه و همزمان با سراسر استان برگزار شد.

در این مراسم بانوان کرمانشاهی با در دست داشتن دست نوشته‌هایی بر حفظ حجاب اسلامی به عنوان یک ارزش تاکید و خواستار برخورد جدی با هنجارشکنان شدند.

همچنین حجت الاسلام یوسف احمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در این اجتماع به بیان جایگاه زن در دین اسلام پرداخت و دستاوردهای انقلاب اسلامی را در حوزه بانوان بیان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: بانوان به عنوان اقشار تأثیرگذار جامعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه یافتند و توانستند با حجاب اسلامی به دستاوردهای مختلف در ابعاد مختلف فعالیت‌های فردی و اجتماعی دست یابند.

در اجتماع مدافعان حریم خانواده گروه‌های سرود دختران کرمانشاهی به اجرای سرودهایی در راستای ارزش‌های اسلامی پرداختند.

کد مطلب 5835199

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    نظرات

    • GR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      9 3
      پاسخ
      یعنی حجاب باعث میشه طلاق انجام نگیره ؟ این دیگه خیلی استدلال مسخره ای هست دلیل استمرار یک خانواده مسائل اقتصادی در اولویت هست

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