به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه «وایله بولد دانمارک» پیشنهاد خود برای ارائه رضایت‌نامه سعید عزت الهی به باشگاه پرسپولیس به طور رسمی اعلام کرد تا هافبک تیم ملی ایران در فاصله ۶ ماه مانده به پایان قراردادش از این تیم جدا شود.

هافبک تیم ملی ایران که ارتباط خوبی با ملی‌پوشان پرسپولیس دارد پس از گرفتن تخفیف از باشگاه دانمارکی توانست موضوع را با مسئولان پرسپولیس در میان بگذارد تا آنها در نامه‌ای رسمی موافقت خود را با این مبلغ و انتقال آن به دانمارک اعلام کنند.

مدیر باشگاه وایله دانمارک قرار است ظهر شنبه جلسه‌ای را با عزت الهی به صورت آنلاین برگزار کند تا در نهایت رضایت نامه او را برای حضور در پرسپولیس صادر کند.

در صورتیکه باشگاه پرسپولیس بتواند مبلغ مورد نظر دانمارکی‌ها را بلافاصله منتقل کند عزت الهی با عقد قراردادی به مدت دو فصل به پرسپولیس خواهد پیوست در غیر این صورت احتمال چرخش ۱۸۰ درجه‌ای او برای پیوستن به استقلال نیز وجود دارد.

حضور چند بازیکن ملی پوش ایران در بین بازیکنان پرسپولیس اشتیاق عزت الهی را برای پیوستن به این تیم افزایش داده است اما همه چیز به شنبه پیش رو و تصمیم مدیر باشگاه وایله بولد دانمارک بستگی دارد.