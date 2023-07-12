۴۴ پروژه ورزشی نیمه تمام در استان بوشهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جمالی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تکمیل پروژه‌های حوزه ورزش و جوانان استان بوشهر پیگیری‌های خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به وجود ۴۴ پروژه ورزشی نیمه تمام در استان بوشهر اضافه کرد: بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار استانی، ملی و نفت برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز است که باید تا پایان سال مالی جذب شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بیان کرد: ۲۷۱ میلیارد تومان اعتبار در دو سفر رئیس جمهور به استان بوشهر برای تعمیر، تجهیز و تقویت زیرساخت‌های ورزشی مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم سفر اول از این اعتبارات ۷۰ میلیارد تومان بوده است ادامه داد: ۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر اول محقق شده است.

جمالی با اشاره به رسیدن سرانه ورزشی استان بوشهر به یک متر و ۲۳ سانتی‌متر مربع تصریح کرد: نیاز است که اقدامات بیشتری در زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان برداشته شود.