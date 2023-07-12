۱۸ حلقه چاه و گودال غیرمجاز در مروست شناسایی شد

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش گروه گشت و بازرسی شهرستان مروست، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ حلقه چاه و گودال غیرمجاز در بخش مرکزی به ویژه در بخش ایثار شناسایی و تجهیزات غیر مجاز آنها توقیف شده است.

وی ادامه داد: حفر گودال های غیر مجاز در بخش ایثار و در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالاست، باعث تجمع آب در کف گودال شده و با پمپ های کف کش به صورت غیرمجاز استحصال می شود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست عنوان کرد: ساز و کار این گودال ها مشابه چاه غیرمجاز است و مستلزم برخورد قانونی است.

حیدری بیان کرد: شناسایی و پر کردن چاه‌های حفر شده غیرمجاز و گودال‌های غیرمجاز با جدیت در دستور کار آب منطقه ای یزد قرار دارد.