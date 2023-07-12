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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۱

رئیس اداره منابع طبیعی خاتم و مروست:

۱۸ حلقه چاه و گودال غیرمجاز در مروست شناسایی شد

۱۸ حلقه چاه و گودال غیرمجاز در مروست شناسایی شد

یزد- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان‌های خاتم و مروست از شناسایی ۱۸ حلقه چاه و گودال غیرمجاز در شهرستان مروست خبر داد.

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش گروه گشت و بازرسی شهرستان مروست، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ حلقه چاه و گودال غیرمجاز در بخش مرکزی به ویژه در بخش ایثار شناسایی و تجهیزات غیر مجاز آنها توقیف شده است.

وی ادامه داد: حفر گودال های غیر مجاز در بخش ایثار و در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالاست، باعث تجمع آب در کف گودال شده و با پمپ های کف کش به صورت غیرمجاز استحصال می شود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست عنوان کرد: ساز و کار این گودال ها مشابه چاه غیرمجاز است و مستلزم برخورد قانونی است.

حیدری بیان کرد: شناسایی و پر کردن چاه‌های حفر شده غیرمجاز و گودال‌های غیرمجاز با جدیت در دستور کار آب منطقه ای یزد قرار دارد.

کد مطلب 5835244

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