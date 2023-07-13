مجاهدت کارگران در جبهه تولید کمتر از شهادت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر پنجشنبه در اجلاسیه شهدای کارگری که در اردبیل و با محوریت کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل در تالار ولایت برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور امروز در مسیر تقویت و حرکت شتابان خود نیازمند حضور و مشارکت جامعه کارگری و کارفرمایی است تا زمینه و بستر پیشرفت کشور در ابعاد و حوزههای مختلف فراهم آید.
وی تصریح کرد: دشمن بعد از ناکامی در دوران دفاع مقدس و حربههای مختلف فرهنگی و اجتماعی، امروز بیشترین و سنگینترین هجمه خود را در حوزه اقتصادی طراحی کرده تا با تشدید تحریمها و نارسایی در معیشت مردم زمینه نارضایتی جامعه را فراهم کند.
استاندار اردبیل گفت: در این شرایط حساس و خطیر کارگران ما با دستان توانمند خود در سنگر تولید حضور دارند و در کنار آن سرمایهگذاران، کارآفرینان و کارفرمایان نیز با عرق ملی و وطنی سعی دارند تا سرمایه خود را در سنگر اقتصادی و عرصه تولید به کار بگیرند.
عاملی افزود: ما به وجود ۲۰۰ شهید کارگر در استان افتخار میکنیم و یقین داریم که مجاهدت امروز کارگران پاداش و اجری کمتر از جهاد و شهادت نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما امروز وظیفه خطیری را در حمایت و پشتیبانی از جامعه کارگری و کارفرمایی بر عهده داریم تا در کنار تأمین معاش آبرومند آنها، زمینهای را مهیا کنیم تا کارگران با خیال راحت و رضایت قلبی بتوانند در این سنگر حضور داشته باشند.
عاملی اضافه کرد: شهدای ما چشم و چراغ جامعه هستند و ما قدر این سرمایههای معنوی را میدانیم و تلاشمان بر این است تا حرکتهای معنوی را در جامعه در کنار فعالیتهای اقتصادی تقویت کنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: استان اردبیل در آستانه ماه محرم حال و هوای معنوی با برگزاری یادوارهها و اجلاسیههای شهدا گرفته و قطعاً در ۲۶ مرداد که برگزاری کنگره اصلی را شاهد خواهیم بود، در سطح کشور زمینه برای معرفی شهدا و فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت بیشتر و بهتر فراهم میآید.
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