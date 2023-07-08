مصطفی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات گروسی مبنی بر اینکه تلاشها در خصوص توافق هستهای به بنبست رسیده، اظهار داشت: پیشینه صحبتهای گروسی نشان میدهد این اظهارات تابعی از مناسبات سیاسی میان ایران و غربی هاست.
وی ادامه داد: زمانیکه غرب اظهار تمایل بیشتری برای رسیدن به توافق با ایران داشته آژانس هم بعنوان ابزار فنی دولتهای غربی زمینه را برای این همراهی آماده میکرده اما زمانی که دولتهای غربی به هر دلیلی از عمل به تعهدات خود در برجام امتناع میکردند، گروسی زمینه را برای این پیمان شکنی فراهم کرده است.
کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: بعد از اینکه ایران به رغم سالها کارشکنی از سوی دولتهای غربی، به طور رسمی عضو سازمان همکاریهای شانگهای شد، این دولتها از بن بست شکنی در حوزه دیپلماتیک احساس وحشت کردند.
انتظاری با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد موجی از هجمهها علیه کشورمان بودیم، تصریح کرد: این روزها شاهد اقداماتی علیه کشور از جمله شکایت چند کشور غربی برای ماجرای هواپیمای اوکراینی، بهانه جویی و تشکیل جلسه تروئیکای اروپایی برای بررسی قطعنامه ۲۲۳۱ در نشست شورای امنیت سازمان ملل و از طرفی هم تاکید ایالات متحده برای دستیابی به توافق با ایران هستیم که البته همه اینها خلاف آن چیزی است که در مذاکرات پنهانی دنبال میشود.
وی یادآور شد: بنابراین در چنین شرایطی آژانس بینالمللی انرژی اتمی مأموریت پیدا کرده تا به این کارشکنیها کمک کند، یعنی فضایی را برای پیشبرد فشار حداکثری برای گرفتن امتیاز بیشتر فراهم کند.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: بنابراین خیلی نمیتوان روی مواضع گروسی حساب کرد چرا که همواره گردشهایی را در مواضع خود داشته که اعتبار آژانس بینالمللی را زیر سوال برده است.
به گزارش مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس خبری در شهر توکیو پایتخت کشور ژاپن در اینباره گفت: همکاری آژانس با ایران ادامه دارد؛ اما نه در سطحی که من میخواهم باشد. من این موضوع را به همتایان ایرانی خود گفتهام.
وی در کنفرانس خبری که در باشگاه ملی مطبوعات ژاپن برگزار شد، بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و تداوم بدعهدی و انفعال اروپا در قبال تعهداتش مقابل ایران، وضعیت آن را «دشوار» توصیف کرد.
گروسی در اینباره اضافه کرد: وضعیت دشوار است… تلاشها (برای مذاکرات ازسرگیری دوباره برجام) در حال حاضر متوقف شده است… بنابراین چیز زیادی برای رفتن به آنجا وجود ندارد.
گروسی با اشاره به سفر خود به ایران در ماه مارس سال جاری گفت که دو طرف دارای «مسائل معلق زیادی» هستند.
این مقام آژانس خاطر نشان کرد: با همتایان ایرانی خود بر سر «بیانیه مشترک و برخی فعالیتهایی که باید انجام دهیم» به توافق رسیده بود؛ اما اجرای این توافق بسیار کند بوده است.
گروسی در پاسخ به سوالی گفت: بنابراین، سعی میکنم کارها را تسریع کنم تا از بازگشت مجدد تنش جلوگیری کنم.
این در حالی است که گروسی در سفر اسفند ماه سال گذشته خود به ایران در گفتگویی با شبکه الجزیره گفته بود: سفر به تهران ما را قادر ساخت تا در مورد مسائل و اصول واقعی به تفاهم برسیم. ما در بالاترین سطح از ایران تعهداتی گرفتیم و این تعهدات با تمام دورههای قبل تفاوت دارد. دبیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با این شبکه تاکید کرده بود که سفر وی به تهران بسیار حائز اهمیت بوده است.
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