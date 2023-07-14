به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بامداد جمعه، پس از سفر فشرده و پرکار به سه کشور آفریقایی «کنیا، اوگاندا و زیمباوه» در بدو ورود به کشورمان در تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر گفت: ارتباط ما با قاره آفریقا، مثل ارتباط با کشورهای قاره آسیا و دیگر نقاط جهان اهمیت دارد و نباید ارتباط با این قاره که سرزمین فرصت‌هاست، مورد غفلت واقع شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به برکت آرمان‌های انقلاب، راهنمایی‌های امام راحل و خون مقدس شهیدان، ارتباط خوبی بین جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در آفریقا برقرار شد، افزود: ملت‌های آفریقایی وقتی شاخص‌هایی مثل خدامحوری، استعمارستیزی، حق‌خواهی و حق‌طلبی انقلاب اسلامی مردم ایران را دیدند به این انقلاب، نظام برآمده از آن، رهبری و پیام انقلاب اسلامی علاقمند شدند.

رئیسی با بیان اینکه به طور طبیعی این ارتباط باید تقویت می‌شد، اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های گذشته این ارتباط مورد کم مهری قرار گرفت.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه هدف اول این سفر تقویت عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود، تصریح کرد: گسترش ارتباط با کشورهای قاره آفریقا از اهداف این سفر بود چرا که آفریقا قاره فرصت‌های ارزشمند، منابع سرشار طبیعی، معادن و زمینه‌ها و استعدادهای فراوان است.

رئیسی تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورهای قاره آفریقا را از اهداف این سفر برشمرد و خاطرنشان کرد: در این سفر ارتقای امنیت غذایی کشور با تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی تولیدی در کشورهای آفریقایی و نیز ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای تولیدات ایرانی به ویژه محصولات دانش‌بنیان را دنبال کردیم.

رئیس جمهور با اشاره به علاقمندی این کشورها برای خرید محصولات دانش‌بنیان ایرانی گفت: تسهیل تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی با قیمت مناسب و امکان اجرای طرح کشت فرا سرزمینی در این کشورها از دیگر اهداف این سفر بود که با موفقیت دنبال و توافق شد که به شکل تهاتری و در ازای فروش محصولات و مواد پتروشیمی کالاهای اساسی مورد نیاز ایران از این کشورها وارد شود.

رئیسی افزود: همچنین در راستای گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه، دفاتر علمی و فناوری ایران در هر سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمباوه فعال شد تا گام موثری در زمینه تسهیل و تقویت ارتباطات و همکاری‌های ما در این زمینه برداشته شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه بخش بعدی اهداف این سفر برقراری ارتباطات مردمی در این کشورها بود که در حد اقتضای وقت سفر ارتباطات مردمی و نخبگانی خوبی داشتیم، اظهار داشت: در هر سه کشور نشست‌های خوبی با فعالان اقتصادی و کسانی که برای تقویت ارتباطات اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی آمادگی دارند، داشتیم و مقرر شد مشکلات پیش‌روی فعالیت آنها برطرف شود.

رئیسی با بیان اینکه قطعاً ارتقای سطح روابط دوجانبه ایران با این کشورها به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ما نیز خواهد انجامید، تصریح کرد: ایران با این کشورها مواضع مشترکی در زمینه مخالفت و مبارزه با یکجانبه‌گرایی، دفاع از حقوق بشر واقعی، حفظ کیان خانواده و مبارزه با ناهنجاری‌های اخلاقی دارد که امروز از سوی کشورهای غربی مورد تشویق قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ارتباطات اقتصادی و تجاری فعلی جمهوری اسلامی ایران با این سه کشور و دیگر کشورهای آفریقایی قابل قبول نیست. این سه کشور هر کدام دارای جایگاه مهمی در آفریقا هستند، از جمله کنیا که به نوعی دروازه شرق آفریقاست و این اولین سفر ما به آن کشور بود. تقویت ارتباط با این کشورها می‌تواند به تقویت ارتباط با دیگر کشورهای آفریقایی نیز منتج شود.

رئیسی در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران باور دارد که جهان صرفاً در چند کشور غربی محدود نیست و بنا داریم با همه کشورهای جهان ارتباط داشته باشیم؛ همان قدر که به قاره آمریکا یا آسیا اهمیت می‌دهیم، برای قاره آفریقا نیز اهمیت قائل هستیم و معتقدیم باید به همه جهان توجه داشت.