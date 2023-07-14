هوای اصفهان ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز جمعه بیست و سوم تیرماه با عدد ۱۴۸ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان‌های احمدآباد با ۱۴۱ و پروین با ۱۴۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در خیابان استانداری با ۸۶ و رودکی با ۹۰ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه بزرگراه خرازی با ۱۵۵ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان است.

امروز شاخص هوای شاهین شهر با ۶۴، مبارکه با ۸۴ و سجزی با ۵۸ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه قهجاورستان با ۱۵۷ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر ، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.