وظیفه امروز ما زنده نگه داشتن واقعه کربلا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی شامگاه پنج شنبه در آئین اعلان عزای سید و سالار شهیدان و تجلیل از سردار مجید اوصانلو که در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه نسل جوان بیش از ۵۰ درصد جمعیت امروز کشور را تشکیل داده است، گفت: نسل امروز این حق را دارند که از نسل دیروز این سوال را بپرسند که چرا جنگ کردید، در حالی که جنگ ذاتاً مقوله خوشایند و مقبولی نیست.

وی تصریح کرد: همه ما به این موضوع واقف هستیم که جنگ با خود ویرانی، نابسامانی اقتصادی، از هم پاشیدن کانون گرم خانواده‌ها و … را به همراه دارد، از این رو نسل جوان امروز حق دارد این سوالات را از ما پرسیده و ما نیز موظف هستیم که به آن جواب دهیم.

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه پاسخ به این سوال راحت است؛ چرا که ما آغازگر جنگ نبودیم، ادامه داد: ما کشوری شاه‌زده، وبا زده و به قول خودشان کشوری بودیم که ۲۵۰۰ سال سلاطین بر ما حاکم بودند و طی ادوار مختلف هرگاه حمله خارجی به ایران رخ می‌داد، بخشی از این کشور نیز جدا می‌شد.

وی یادآور شد: امام خمینی (ره) وارد میدان شده و امت نیز به دنبال امام راحل در این مسیر حرکت کردند تا با حضور مردم، رهبری‌های پیامبرگونه امام راحل و نیز به برکت خون پاک شهدا و جان‌فشانی جانبازان، انقلاب اسلامی به پیروزی رسیدیم و بعد از جنگ نیز مشغول بازسازی ویرانه‌ها شدیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از ۹۰۰ روستای استان زنجان فقط ۷ روستا دارای برق و جاده‌ها نیز عمدتاً شوسه بود، این در حالی است که امروز همه روستاهای استان دارای برق و بیش از ۸۵ درصد روستاها نیز دارای جاده آسفالته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه روز سوم جنگ تحمیلی، وزیر خارجه عراق اعلام کرد که در کنار ما سه ایران باشد، بهتر از این است که یک ایران قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در روز هفتم جنگ تحمیلی، رئیس‌جمهور عراق در مصاحبه مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد که برای ایران دو پیشنهاد دارم. اول اینکه فکر صدور انقلاب را از ذهن خود پاک کند و دوم اینکه در جغرافیای دنیا چیزی به نام خلیج‌فارس نداریم، بلکه خلیج عربی داریم و پیشنهادات بی‌شرمانه دیگری را نیز در این مصاحبه ارائه کرد.

وی با تاکید بر اینکه این یک نمای کوچک و کلی از آن دوران بود و ایران دو راه بیشتر نداشت، افزود: از صدام ۴۶ کشور به طور رسمی حمایت کردند، از این رو راه اول، استقبال از صدام و بعثی‌ها بود. اگر قرار بود صدام در ایران حکومت کند، شاه حکومت می‌کرد، در حالی که ۷۰ هزار شهید دادیم تا شاه نباشد، به همین خاطر راه دوم را انتخاب کردیم و با نداشته‌های‌مان در برابر دشمن ایستادگی کردیم.

آیت‌الله خاتمی با یادآوری اینکه در سال ۵۹ دشمن به خود این جرأت را داد که به مرزهای ایران اسلامی حمله کند و ما نیز راهی جز دفاع نداشتیم و هرکس دل در گرو انقلاب داشت، سهم خود را به نوعی در این جنگ ادا کرد، گفت: خدا از ما در دوران جنگ صداقت دید و نصرت خود را بر ما ارزانی داشت و دشمن را خوار و ذلیل کرد.

وی با اشاره به اینکه با وجود پشت سر گذاشتن بیش از ۱۴۰۰ سال از واقعه عاشورا، این واقعه سرد نشده و امروز وظیفه ما زنده نگه داشتن آن است، ابراز کرد: ما مدیون قطره قطره خون شهدا هستیم. امام راحل فرمودند دفاع‌مقدس گنجی است بی‌پایان و هر چقدر زمان می‌گذرد حقایق بیشتری از این گنج آشکار می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان ضمن قدردانی از برگزاری آئین تجلیل از سرداران دوران دفاع‌مقدس، اظهار کرد: زنجان سردارانی را در خود پرورش داده است که سهم ارزنده‌ای در دوران دفاع‌مقدس داشتند و امروز باید قدردان این سرداران باشیم و امیدواریم این گونه برنامه‌ها و تجلیل از سرداران تداوم داشته باشند.