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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

سرهنگ شیرانی عنوان کرد؛

وضعیت ترافیکی جاده های شمالی/کدام محورها بارانی است

وضعیت ترافیکی جاده های شمالی/کدام محورها بارانی است

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور در روز جمعه ۲۳ تیر ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی گفت: ترافیک در مسیر رفت و برگشت محور هراز در محدوده بایجان پرحجم و نیمه سنگین است. همچنین در مسیر شمال به جنوب همین محور در محدوده سه راهی چلاو نیز وضعیت مشابه گزارش شده است.

وی افزود: در مسیر رفت و برگشت محور چالوس در محدوده‌های ولی آباد و سیاه بیشه نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است. در دیگر محورهای مواصلاتی مشکل و گره ترافیکی خاصی گزارش نشده و تردد به آرامی در حال انجام است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره وضعیت جوی جاده‌های کشور نیز تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی از بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل و گیلان است و توصیه پلیس، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی است.

به گفته وی، در برخی از محورهای استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز وزش باد و گرد و خاک گزارش شده است. در این شرایط امکان کاهش دید وجود دارد و به همین دلیل رانندگان باید با دقت بیشتر و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

شماره تلفن ۱۲۰، در طول شبانه روز آماده پاسخگویی از وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور است.

کد مطلب 5836086

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