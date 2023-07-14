وضعیت ترافیکی جاده های شمالی/کدام محورها بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی گفت: ترافیک در مسیر رفت و برگشت محور هراز در محدوده بایجان پرحجم و نیمه سنگین است. همچنین در مسیر شمال به جنوب همین محور در محدوده سه راهی چلاو نیز وضعیت مشابه گزارش شده است.
وی افزود: در مسیر رفت و برگشت محور چالوس در محدودههای ولی آباد و سیاه بیشه نیز ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است. در دیگر محورهای مواصلاتی مشکل و گره ترافیکی خاصی گزارش نشده و تردد به آرامی در حال انجام است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره وضعیت جوی جادههای کشور نیز تاکید کرد: گزارشها حاکی از بارش باران در برخی از محورهای استانهای اردبیل و گیلان است و توصیه پلیس، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی است.
به گفته وی، در برخی از محورهای استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز وزش باد و گرد و خاک گزارش شده است. در این شرایط امکان کاهش دید وجود دارد و به همین دلیل رانندگان باید با دقت بیشتر و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
شماره تلفن ۱۲۰، در طول شبانه روز آماده پاسخگویی از وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور است.
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