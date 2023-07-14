ویژگی تبلیغ معارف اسلامی شفافیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی پیش از ظهر جمعه در همایش طلایه داران تبلیغ بیان کرد: دو ویژگی که باید مبلغان دینی در تبلیغ معارف اسلامی استفاده کنند شفافیت و انتقال پیام به صورت واضح باشد.

وی اضافه کرد: با نگاهی به آیات کلام الله مجید و احادیث در خواهیم یافت که موضوع اهمیت تبلیغ معارف اسلامی مورد تاکید خداوند بوده و مبلغان دینی وظیفه سنگینی در این بخش دارند.

محمودی افزود: تمامی شیوه‌های که در جامعه در راستای امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ معارف اسلامی انجام می‌شود باید در راستای رسیدن جامعه اسلامی به اهدافی باید که در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه فارس در ادامه در خصوص ویژگی‌های تبلیغ معارف اسلامی تاکید کرد: تبلیغ معارف اسلامی باید شفاف و واضح بوده از این رو مبلغان مذهبی باید با شناخت مخاطب و استفاده از شیوایی کلام زمینه تبلیغ و مقابله با شبهاتی که دشمن در جامعه تزریق کرده را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: عمل صالح مبلغان دینی می‌تواند عاملی برای جذب حداکثری مخاطب به معارف اسلامی شود و قدرت علمی و تذهیب نفس دو ویژگی منحصر به فردی است که باید مبلغان مذهبی دارای آن باشند.

وی خاطرنشان کرد: محتوا، ساختار و روش تبلیغ باید متناسب با مقتضیات زمان به جامعه هدف منتقل شود.

