اجرای صحیح همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد توجه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان این هفته با اشاره به روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار داشت: کسانی که سال‌های زیاد در ادارات و سازمان‌ها مختلف خدمت می‌کنند و طبق ضوابط قانونی بازنشست می‌شوند، مدت زیادی تجربه کسب کرده‌اند، نباید بلافاصله از گردانه اقتصادی جامعه خارج شوند، باید از کانال‌های دیگر به عنوان اهل مشورت از این افراد استفاده شود، این امر برای شادابی افراد بازنشسته مفید و همچنین از نظر اخلاقی صحیح است.

وی ادامه داد: امید است حقوق این افراد در قالب قانون همسان‌سازی بدرستی پرداخت شود و مسئولان امر به گونه‌ای عمل کنند که حق این افراد پایمال نشود. باید حقوق اسلامی و دینی را در نظام جمهوری اسلامی نسبت به تمام مردم بصورت ملموس اجرا کرد.

امام جمعه موقت اصفهان در ادامه به اهمیت سفر راهبردی رئیس‌جمهوری به قاره آفریقا اشاره کرد و اظهار داشت: این سفرها دیپلماسی متوازن دولت سیزدهم است.

حجت‌الاسلام محمودی افزود: از دولت تشکر می‌کنیم که این ارتباط و دیپلماسی را متوازن دنبال می‌کند، در این مدت به سه کشور آفریقایی سفر و قراردادهای اقتصادی بسته شد.

خطیب جمعه اصفهان ابراز داشت: گرچه این سفر خوشایند عده‌ای نبود و دشمنان خارجی نیز از این روند راضی نیستند، استعمارگران از طرفی مردم را تحریم می‌کنند و از طرفی خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند، کشورهای آفریقایی برخلاف انتظار برخی ظرفیت بسیار قوی دارند.

حجت‌الاسلام محمودی با اشاره به اینکه ترکیه در یک سال ۵۵ میلیارد دلار صادارت خارجی به کشورهای آفریقایی داشته که از کل صادرات ما به اروپا بیشتر بوده است، ادامه داد: چرا ما از این ظرفیت استفاده نکنیم؟ این یکی از ویژگی‌های خوب دولت سیزدهم است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص خانواده در جمع طلاب گفت: یکی از مسائلی که به انزوا کشیده شده، مبانی دینی و معرفتی و حل مسائل خانواده در درون خانواده است، خانواده اساس زندگی فرد را شکل می‌دهد، معارف دینی، اخلاق و منش انسان در درون خانواده شکل می‌گیرد، تمام مسائلی که اکنون در جامعه وجود دارد را به‌دوش مسئولان می‌اندازیم، اما تمام ما مسئول هستیم، مساجد باید در همه ساعات روز باز باشد و کلاس‌های اخلاقی و دینی برگزار شود.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به سوره لقمان خاطرنشان کرد: لازم است مسائل اخلاقی را ابتدا به بچه‌های خود آموزش داد، اولین کلاس درس باید در خانواده شکل بگیرد، اما ما خانواده را رها کرده‌ایم.

وی افزود: یکی از وظایفی که بر دوش پدر و مادر است این است که مدرسه را باید از درون خانواده شروع کرد، اخلاقیات و معرفت باید از این مکان شکل بگیرد.

حجت الاسلام محمودی به روز بهزیستی و تأمین اجتماعی و بیانات مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: کسانی که در این سازمان کار می‌کنند، بدلیل کمک به این قشر اجر مضاعف دارند.