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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

نماینده شرق هرمزگان در مجلس:

قاچاق لیموترش به داخل کشور علت ورشکستگی لیموکاران هرمزگانی است

قاچاق لیموترش به داخل کشور علت ورشکستگی لیموکاران هرمزگانی است

میناب - نماینده شرق هرمزگان در مجلس گفت: قاچاق لیموترش به داخل کشور علت ورشکستگی لیموکاران هرمزگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رئیسی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنف کشاورزان نیز باید با تقویت ارتباطات داخلی بر بازار و عرضه این محصول مدیریت کند، بیان داشت: بازه زمانی عرضه لیمو به بازار کوتاه است و بازار کشش این میزان از عرضه را در مدت زمان کوتاه ندارد.

وی اظهار کرد: در حوزه ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی نیز اقدامی نشده است و این موضوع باعث ورود فله‌ای محصول به بازار می‌شود.

رئیسی تصریح کرد: لیموترش نیز نه تنها صادر نمی‌شود بلکه بر اساس گزارش‌ها لیموترش نیز از طرف برخی کشورها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که این موضوع به افت بیشتر قیمت منجر می‌شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: صنف کشاورزان نیز باید با تقویت ارتباطات داخلی بر بازار و عرضه این محصول مدیریت کند.

رئیسی اظهار کرد: برای پیگیری این مشکل با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کرده ایم و از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان نیز پیگیری افزایش قیمت و جلوگیری از خسارت بیشتر به باغداران هستیم.

کد مطلب 5836152

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