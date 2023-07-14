اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی پیش از ظهر امروز جمعه در کارگروه مدیریت پسماند استان خوزستان اظهار کرد: مدیریت پسماند یکی از ضروری‌ترین محورهای توسعه پایدار است چرا که تولید انواع پسماند در زندگی انسان‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک بی توجهی به این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته باشد.

وی افزود: مدیریت پسماندها به عواملی همچون تولید، جمع‌آوری، حمل و نقل، دفع و بازیافت آن بستگی دارد که در این راستا مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است؛ بنابراین برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت صحیح و تدوین برنامه راهبردی وجود ندارد.

خانچی به فرهنگ سازی در این خصوص اشاره کرد و گفت: تفکیک زباله از مبدا یک امر مهم و اساسی است که شهرداری‌ها با برنامه‌ریزی، فرهنگ سازی و تعریف بسته‌های تشویقی برای شهروندان این مهم را تسریع دهند.

وی از تعریف ۱۰ سایت مدیریت پسماند و اتمام طرح مطالعاتی آن و همچنین اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند خوزستان خبر داد و بیان کرد: امیدواریم با هماهنگی و همدلی در آینده نزدیکی شاهد تحولی شگرف در مدیریت و ساماندهی پسماند در شهرها استان باشیم.