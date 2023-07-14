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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

معاون استاندار خوزستان خبر داد؛

اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند در خوزستان

اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند در خوزستان

اهواز- معاون عمرانی استاندار خوزستان از اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی پیش از ظهر امروز جمعه در کارگروه مدیریت پسماند استان خوزستان اظهار کرد: مدیریت پسماند یکی از ضروری‌ترین محورهای توسعه پایدار است چرا که تولید انواع پسماند در زندگی انسان‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک بی توجهی به این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته باشد.

وی افزود: مدیریت پسماندها به عواملی همچون تولید، جمع‌آوری، حمل و نقل، دفع و بازیافت آن بستگی دارد که در این راستا مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است؛ بنابراین برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت صحیح و تدوین برنامه راهبردی وجود ندارد.

خانچی به فرهنگ سازی در این خصوص اشاره کرد و گفت: تفکیک زباله از مبدا یک امر مهم و اساسی است که شهرداری‌ها با برنامه‌ریزی، فرهنگ سازی و تعریف بسته‌های تشویقی برای شهروندان این مهم را تسریع دهند.

وی از تعریف ۱۰ سایت مدیریت پسماند و اتمام طرح مطالعاتی آن و همچنین اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند خوزستان خبر داد و بیان کرد: امیدواریم با هماهنگی و همدلی در آینده نزدیکی شاهد تحولی شگرف در مدیریت و ساماندهی پسماند در شهرها استان باشیم.

کد مطلب 5836208

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