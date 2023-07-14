به گزارش خبرنگار مهر، افشین شیرزاد پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر اردبیل و در آستانه روز تأمین اجتماعی اظهار کرد: ما با توسعه کمی و کیفی مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی تلاش می‌کنیم تا خدمات رایگانی را به بیمه شدگان ارائه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر به دنبال جبران عقب ماندگی‌های گذشته در حوزه خدمات بیمه تأمین اجتماعی بودیم تا بدون توقع و بی منت خدمات رسانی رایگان را به بیمه شدگان انجام دهیم.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل از اجرای دو طرح تأمین اجتماعی در سطح کشوری و استانی خبر داد و گفت: طرح بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی، صنفی، اقتصادی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و شرکت‌های دانش بنیان در حال اجراست که صاحبان این مشاغل تا آخر مردادماه فرصت دارند تا از این بخشودگی جرایم استفاده کنند.

شیرزاد شرط بهره مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصد را تعیین تکلیف بدهی گذشته تا ۱۰ روز آینده اعلام و تصریح کرد: به دنبال تعیین تکلیف بدهی‌ها و نحوه پرداخت آن صاحبان واحدهای تولیدی و کارفرمایان از بخشودگی جرایم بهره مند خواهند شد.

وی اضافه کرد: افراد بالای ۱۸ سال و زیر ۵۰ سال می‌توانند از خدمات طرح بیمه خانوار ایرانی بهره مند شوند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل ادامه داد: افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند می‌توانند با عضویت در طرح بیمه خانوار ایرانی با نازل‌ترین قیمت از خدمات بازنشستگی و درمان تأمین اجتماعی استفاده کنند.

شیرزاد بیان کرد: این طرح در سه سطح اجرا می‌شود که پرداختی‌ها از ۶۵۰ هزار تومان تا یک میلیون را شامل می‌شود و تأمین اجتماعی آماده ارائه خدمات به این بیمه شدگان بدون نیاز به کارفرما و یا مشکلات و موانع خاص است.

وی اظهار کرد: افراد فاقد پوشش بیمه‌ای با وارد کردن کد ملی در سامانه غیرحضوری می‌توانند از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی استفاده کرده و زیرچتر حمایت این بیمه با آرامش خاطر بیشتر قرار گیرند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل خاطرنشان کرد: نرخ بیمه در طرح بیمه خانوار ایرانی نصف بیمه اجباری است و متناسب با درآمد افراد نرخ بیمه اعمال می‌شود.

خدمات درمانی تأمین اجتماعی در شأن مردم نیست

شیرزاد ضرورت ارتقای خدمات درمان تأمین اجتماعی را به عنوان مطالبه اصلی مردم یادآور شد و بیان کرد: در اکثر مراکز بیمارستانی ارتقای هتلینگ و بخش‌های تخصصی هدفگذاری شده است.

وی افزود: هرچند در گذشته منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی ما توسعه خدمات بیمه‌ای را در این استان شاهد نبودیم اما تلاش می‌کنیم تا این شرایط ارتقا یافته و نارسایی‌های گذشته جبران شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: در ماه‌های اخیر و با پیگیری مدیریت درمان گام‌های مؤثری در جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه درمانی برداشته شده که نمود و نشانه آن را در احداث چندین درمانگاه در شهرستان‌های مختلف شاهد هستیم.

وی از توافق با آموزش و پرورش برای واگذاری زمین و احداث درمانگاه تخصصی در گرمی خبر داد و اظهار کرد: با طراحی و نقشه مناسب احداث درمانگاه عمومی و تخصصی در گرمی استارت خورده و به زودی شاهد تکمیل و راه اندازی آن خواهیم بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: درمانگاه خلخال نیز به دلیل فرسودگی و ناایمن بودن مورد بازسازی و بهسازی قرار می‌گیرد که قرار شده در دو سه ماه آینده عملیات احداث درمانگاه جدید با انتقال درمانگاه فعلی به ساختمان اجاره‌ای آغاز شود.

شیرزاد در ادامه بیان کرد: در شهرستان بیله سوار نیز با تأمین زمین از سوی خیرین و یا دستگاه‌های دولتی تلاش می‌کنیم تا احداث درمانگاه‌های تخصصی را شاهد باشیم تا ساکنان این مناطق مرزی نیز از خدمات رایگان تأمین اجتماعی استفاده کنند.

وی توسعه بیمارستان ارس پارس آباد را با انتقال شعبه به ساختمان جدید یادآور شد و خاطرنشان کرد: ظرفیت بیمارستان ارس از ۴۶ تخت به ۹۶ تخت افزایش می‌یابد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: تمام وعده‌های ما عملیاتی می‌شود و ما به دنبال شعار دادن نیستیم و قصد نداریم به مردم امید واهی دهیم چرا که وعده‌های خالی در گذشته مردم را نسبت به مسئولان بدبین کرده است.

شیرزاد در مورد توسعه بیمارستان سبلان اردبیل نمی‌گفت: افزایش تخت بیمارستان سبلان از ۱۶۰ تخت به ۲۵۶ تخت هدفگذاری شده که امیدواریم با افزایش تخت و ارتقای خدمات کیفی و کمی رضایت مرم را در مرکز استان شاهد باشیم.

وی افزود: در تلاش هستیم تا مراکز ملکی را به نحوی توسعه دهیم تا بیمه شدگان از خدمات رایگان و بی منت تأمین اجتماعی بهره مند شوند چرا که بیش از نیمی از مردم این استان از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار هستند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: عمده کارگران و کارکنان استان تحت پوشش بیمه هستند که سعی می‌کنیم در حوزه‌های درمانی و بیمه‌ای خدمات کیفی و مطلوبی را به آنها ارائه کنیم.