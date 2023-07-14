لازمه موفقیت درگام دوم انقلاب نهادینه سازی فرهنگ جهادی درکشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه اراک که در مصلای این شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از قیام امام حسین (ع) و برای زنده نگه داشتن ارزش‌های اسلامی و احیای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد، گفت: راه و مکتب امام حسین (ع) راه عزت، سعادت و سربلندی ملت ایران است و امروز جوانان و نوجوانان باید با سیره و مکتب حسینی به خوبی آشنا شوند.

مکتب امام حسین (ع) دانشگاه بزرگ عاشقان و دلدادگان الهی است

وی با اشاره به اینکه مکتب امام حسین (ع) دانشگاه بزرگ عاشقان و دلدادگان الهی است، گفت: استقامت و مقاومت بر روی ارزش‌های اسلامی از شاخصه‌های مکتب حسینی است و ملت ایران امروز با تکیه بر سیره امام حسین (ع) قله‌های بلند پیشرفت را فتح خواهد کرد و افتخار می‌کند بر سر سفره امام حسین (ع) است.

امام جمعه اراک با بیان اینکه سبک زندگی حسینی (ع) کریمانه بودن در همه ابعاد زندگی است، افزود: دین اسلام دین کرامت است و قرآن کریم همه را با کرامت دعوت کرده است و لذا کرامت عنصر مهمی است که در برنامه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر باشکوه برگزار شدن مراسم محرم و توجه به کرامت بیان کرد: رعایت اخلاق اسلامی در برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد و صدرنشین شعائر الله، باشکوه برگزار کردن مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام است که باید مورد توجه باشد.

دری نجف آبادی تاکید کرد: زنده بودن نهضت اسلامی به برکت امام حسین علیه السلام است و باشکوه برگزار کردن مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) نشان از زنده بودن قیام و فرهنگ حسینی در جامعه دارد.

بزرگترین تقواپیشگان، شهدای بزرگ اسلام و ایران هستند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت تقوا در جامعه اسلامی بیان کرد: بهترین دعا، حسن عاقبت است و شرط آن، تقوا پیشه کردن است. بزرگترین تقواپیشگان، شهدای بزرگ اسلام و ایران هستند و باید مانند آنها تقوا پیشه کنیم تا عاقبتی خوب داشته باشیم.

امام جمعه اراک با توصیه به دوستی واقعی و عمیق با اهل بیت گفت: اسلام می‌گوید اهل بیت را الگوی خود در زندگی قرار دهید چراکه آنها باعث به سعادت رسیدن انسان در دنیا و آخرت خواهند شد. دقت کنید که اسلام اهل بیت، اسلام واقعی و کامل و همه جانبه است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر مسئله تبلیغ اظهار کرد: خطبه‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) بعد از واقعه کربلا، بهترین نمونه تبلیغ برای حفظ اسلام و کربلا است. جوانان بدانند که دانشگاه امام حسین (ع) اینجاست و فریب دشمنان خود فروخته را نخورید و برای ایران و اسلام خدمت کنید.

وی با اشاره به تجمعات در روز عفاف و حجاب در سراسر کشور گفت: دشمنان با فرهنگ اهل بیت بیگانه‌اند و ارزش و قداست حجاب را نمی‌دانند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: به خاطر قداست و عظمت خانواده باید حجاب و عفاف را حفظ کرد و تمامی نهادها از جمله آموزش و پرورش و رسانه‌ها باید در این موضوع کار ویژه کنند.

دری نجف آبادی با اشاره به آتش زدن قرآن در سوئد گفت: دشمنان می‌خواهند با عظمت دین و شخصیت اسلام بازی کنند. آنها عقده دارند و با ترویج کارهای زشت می‌خواهند بی بندو باری را در جامعه گسترش دهند. اگر قرآن نبود، تورات و انجیل هم نبود. توهین به قرآن توهین به تمام مقدسات است.

امام جمعه اراک افزود: انتظار داریم مجلس و دولت سیاست‌های مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهند. باید در برنامه هفتم توسعه، رشد هشت درصدی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، توسعه صادرات غیرنفتی و احیای منطقه مکران و سایر مناطق و نهادها را مدنظر قرار داد تا رشد علمی، آموزشی، فرهنگی و اخلاقی را در کشور شاهد باشیم.

امام جمعه اراک خاطر نشان کرد: نهادینه سازی فرهنگ جهادی و انقلابی در کشور برای جوانان یک ضرورت مهم است و لازمه حرکت موفق در گام دوم انقلاب است.