به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقتی از بعدازظهر شنبه ۲۴ تیر تا بعدازظهر سه‌شنبه ۲۷ تیرماه خبر داد و اعلام کرد که این شرایط جوی روز شنبه در شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی، یکشنبه در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و غرب گیلان، دوشنبه در نیمه شمالی آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، و سه‌شنبه در گیلان و مازندران پیش‌بینی می‌شود.

در اثر این مخاطره جوی احتمال آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد، در نواحی مستعد خیزش گرد و خاک، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهن‌سال دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی برای کاهش آسیب‌ها و مخاطرات ناشی از این شرایط جوی اجتناب از اسکان و برپا کردن چادرهای مسافرتی در حاشیه و بستر مسیل‌ها، احتیاط در گذر از حاشیه رودخانه‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب روها را توصیه کرده است.