لزوم تبیین ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) در ایام محرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان آستارا با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، ماه سوگواری سرور و سالار شهیدان به اهمیت شناخت ابعاد مختلف شخصیت امام حسین (ع) پرداخت و اظهار کرد: صفاتی چون تدین، تعقل، جود و کرم، عفو و بخشش، حسن خلق و مهربانی آن حضرت برای مردم به خوبی تبیین شود.

وی عزاداری امام حسین (ع) را وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی شناخت مکتب و راه و روش آن حضرت عنوان کرد و افزود: در عزاداری هم باید به روش مجالس اهل بیت (ع) عمل کنیم و با بیان مظلومیت‌های آن حضرت با زبان شعر و نوحه در دل‌ها سوز ایجاد کنیم و با اشک چشم جان خود را صیقل دهیم.

خطیب جمعه آستارا با گرامیداشت بیست و پنجم تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی و تقدیر از زحمات کارکنان و دست اندرکاران این دو مجموعه، ارائه خدمات به افراد کم توان و کم بهره و کاهش دغدغه‌های زندگی و تأمین رفاه نسبی برای زیر مجموعه این دو سازمان را اقدامی شایسته و خداپسندانه دانست و بر افزایش سطح خدمات تأکید کرد.

حجت الاسلام باقری ارومی بیست و ششم تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان را نیز گرامی داشت و ضمن تشریح خدمات این نهاد مهم و اثرگذار در حفظ و حراست از قوانین کشور و صیانت از انحراف قوانین از مسیر شرع و قانون گفت: شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد در کشور قوانینی بر خلاف مصالح نظام تصویب شود.

وی تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و نظارت بر اجرای انتخابات را از دیگر وظایف اصلی شورای نگهبان برشمرد و با تأکید بر قرار گرفتن در سال انتخابات به ناظران شورای نگهبان توصیه کرد در تأیید و یا رد صلاحیت‌ها بر اساس حب و بغض‌های شخصی تصمیم نگیرند و افرادی را که واقعاً شایستگی نمایندگی مجلس را دارند شناسایی و وارد این کارزار کنند.

امام جمعه آستارا با تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از روحانیون و مبلغان در آستانه ماه محرم و بیان پنج شاخص کلیدی در امر تبلیغ گفت: در دورانی که انتقال اطلاعات به سرعت انجام می‌پذیرد باید با شناخت درست و صحیح از مخاطب خوراک فکری مناسب با او را در اختیارش قرار دهیم.

حجت الاسلام باقری ضمن گلایه از نهادهای امنیتی از عدم برآورد و احصای شبهه‌های و فعالیت‌های ضد دین و مذهب و ارائه آن به فرمانده قرارگاه فرهنگی یعنی امام جمعه گفت: تا به حال هیچ نهاد امنیتی، گزارشی جامع از تعداد و نحوه فعالیت‌های گروه‌های انحرافی به بنده ارائه نکرده است در حالی که خود بنده اطلاع دارم برای انحراف فکری جوانان چه کارهایی می‌کنند.