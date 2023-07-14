واکنش سرپرست استقلال به اظهارات جنجالی نکونام/جذب چند بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام روز پنجشنبه به انتقاد از عملکرد مدیران باشگاه پرداخت و از حضور افرادی در باشگاه خبر داد که امور را در دست گرفته اند و می خواهند جلوی پیشرفت باشگاه را بگیرند. وی تاکید کرد که هر بازیکنی را درخواست کرده مدیریت باشگاه به دلیل گرانی نتوانسته است او را جذب کند.

علی خطیر سرپرست مدیرعاملی باشگاه امروز جمعه با سایت باشگاه استقلال مصاحبه کرده و درباره وضعیت فعلی باشگاه توضیحاتی را ارائه داده است.

یک برنامه بلند مدت برای استقلال

با شناخت دقیقی که از فضای استقلال دارم، برنامه‌ای بلند مدت را آماده کردم و می‌دانم که برای اصلاح شرایط استقلال باید بیشترین فشارها را تحمل کرد. مدیریتی که بخواهد شرایط نابسامان این باشگاه را تغییر دهد، حتما در کوتاه مدت مورد اعتراض اکثریت قرار می‌گیرد اما امیدوارم با کمک طرفداران منطقی و منصف استقلال خیلی زود بتوانیم شرایط را به سمتی ببریم که نهاد باشگاه بازسازی شود و اعتماد و احترام لازم بین هواداران و باشگاه ایجاد شود.

واقعیتی که مردم باید بدانند

سیاست جدید باشگاه بر اساس صداقت و شفافیت با هواداران استقلال خواهد بود. من یک استقلال ورشکسته را با بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی‌ تحویل گرفتم. این واقعیتی است که مردم باید آن را بدانند. یعنی اولین روز کاری من با چند نوتیس و اخطار همراه بود. اینها بهانه‌گیری نیست. واقعیت‌هایی است که اگر درست تحلیل و ارزیابی شود، یک آینده موفق را برای استقلال خواهد ساخت. تصمیم دارم باشگاه را با وجود آنکه از نظر اقتصادی ورشکسته است به یک شرایط پایدار برسانم. اما در علم مدیریت اینگونه تعریف نشده است که یک نفر مدیر باشگاهی شود و همه کارها را یک شبه درست کند. نه من بلکه هیچ فردی نمی تواند این کار را انجام بدهد که اگر چنین وعده ای بدهد صراحتا به هواداران استقلال دروغ گفته است.

به هیچکس اجازه دخالت نمی‌دهم

جواد نکونام با همان اهدافی به استقلال آمده که من آمده‌ام. به خودش هم گفتم و اینجا هم تاکید می‌کنم که بزرگترین حامی نکونام در باشگاه، اینجانب خواهم بود. ما هر دو از کودکی عاشق این تیم هستیم. رویاهای مشترک داریم. جواد با تجربه سالها حضور در دانشگاهی مثل لالیگا حتما در این مسیر یاور اصلی باشگاه خواهد بود. نکونام لایق جایگاهی است که در آن قرار گرفته، انتخاب میلیون‌ها هوادار استقلال بوده و هیچ جریانی حق ندارد، رابطه مدیریت با سرمربی را تخریب کند. من برای خودم اصولی دارم و اجازه نمی دهم کسی در کارم دخالت کند. اگر هم کسی بخواهد برای تیم و سرمربی‌ام حاشیه درست کند، محکم مقابل او خواهم ایستاد و با هیچکس هم تعارفی نخواهم داشت.

جواد حق دارد که نگران باشد

جواد در هفته‌های اخیر دوران پر فشاری را تحمل کرده و در این مسیر تنها بود و باید به او حق داد که بیش از همه نگران تیمش باشد. مصاحبه دیشب او را شنیدم اما در جلسات باشگاه با نکونام درباره نکاتی که گفته، صحبت خواهیم کرد.

معیار موفقیت فقط هزینه کردن نیست

هزینه فصلی که استقلال با سرمربیگری فرهاد مجیدی قهرمان شد، نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان بوده، فصل قبل هم که همه می‌دانند حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و جامی هم کسب نکردیم. این نشان می‌دهد معیار فقط هزینه کردن نیست و تیمی که ۸۰ میلیارد هزینه کرده، قهرمان لیگ شده و تیمی که ۴۰۰ میلیارد هزینه کرده، قهرمان نشده است. البته معتقدم تیم سال گذشته تیم خوبی بود و از نظر مهره یکی از بهترین تیم‌های فوتبال ایران به گواه همه کارشناسان بود اما موفق نشد.

درباره مطالبات بازیکنان

من به بازیکنان استقلال قول دادم دریافتی آنها بابت فصل قبل را به بالاترین میزان ممکن برسانم. یعنی مهمترین مساله برای باشگاه این است که بازیکنان را از نگرانی مطالبات فصل گذشته خارج کند.

گم شدن قراردادها را گزارش کردم

از روزی که وارد باشگاه شدم قرارداد سرمربی تیم را ندیده‌ام، نکونام درست گفته، روزی که خواستار قراردادها شدم متوجه شدم قرارداد سرمربی تیم و یکی دو بازیکن دیگر در باشگاه وجود ندارد. وقتی از مسئول مربوطه پیگیری کردم گفتند قراردادها نیست. من نه می دانم عدد و رقم قرارداد نکونام چقدر است و نه از مفاد آن اطلاع دارم. گزارش این موضوع را هم آماده کردم تا به هیات مدیره محترم ارائه کنم. همچنین در جلسه با آقای نکونام به ایشان اعلام کردم حتما در هفته پیش‌رو مشکل قرارداد ایشان را حل خواهم کرد.

مرادمند سفید امضا کرد

اگر ریز به ریز در مورد بازیکنان حرف نزدم دلیلش این است که اینها موارد حرفه ای و درون خانواده است. من نمی توانم همه را از مذاکرات با بازیکنان مطلع کنم. الان که قرارداد منعقد شده می‌گویم که قرارداد حسین مرادمند با استقلال سفید است. صراحتا به حسین و مدیر برنامه‌هایش گفتم که امسال به دلیل شرایط باید از خواسته‌هایتان گذشت کنید. این بازیکن هم انصافا قبول کرد و با وجود اینکه مشکلاتی داشت بدون چشمداشت بیشتر قرارداد را با ما سفید امضا کرد. هواداران استقلال باید این مسائل را بدانند، داریم بازیکنانی که به خاطر استقلال از خیلی مسائل می گذرند. همین الان هم بازیکنانی که در حال تمرین با تیم هستند از خود گذشتگی کرده‌اند و به معنی واقعی همراه بوده‌اند.

منتظر لیست خارجی‌های نکونام هستم

تمام بازیکنان را طبق نظر مستقیم سرمربی تیم جذب می‌کنیم و مذاکرات با بازیکنان مدنظر هم بر همین اساس بوده است. منتظر هستیم تا نکونام نظرش را در مورد بازیکنان خارجی به باشگاه بدهد تا بلافاصله برای مذاکره با آنها اقدام کنیم.

جذب سه چهار بازیکن جدید، به زودی

از هواداران استقلال بزرگ درخواست می کنم به باشگاه و تیم آرامش بدهند و اجازه بدهند طبق برنامه تدوین شده از این گردنه سخت عبور کنیم. الان هم می گویم به زودی خبرهای خوبی خواهید شنید. در حال مذاکره با سه چهار بازیکن مد نظر سرمربی تیم هستم و ان شاالله بلافاصله بعد از حصول نتیجه اخبار از طریق رسانه رسمی باشگاه به اطلاع هواداران خواهد رسید.