مسابقات فوتبال خیابانی جام شهدای ۱۵ خرداد البرز برگزار شد

محمدجواد کاظمینی در حاشیه برگزاری مرحله استانی مسابقات فوتبال خیابانی جام شهدای ۱۵ خرداد ذیل قرارگاه اجتماعی استان البرز اظهار داشت: این رویداد به همت قرارگاه تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ در کل کشور و در دو رده سنی ۱۲ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۱۸ و با هدف شناسایی و استعدادیابی نوجوانان مستعد و با انگیزه در محلات کمتر برخوردار برگزار و در استان البرز ۷۷۵ نوجوان در قالب ۱۹۱ تیم در مرحله اول و در سطح محلات با هم به رقابت پرداختند.
وی با اشاره به فرایند استعدادیابی در سطح محلات و راه یابی استعداد برتر استان البرز در سال گذشته به مسابقه تلویزیونی ستاره ساز گفت: طی برگزاری مسابقات در سطح محلات همواره بررسی استعدادهای برتر توسط مسئولین خانههای احسان انجام میگرفت و در مرحله استانی با حضور محمد انصاری و بررسی وی استعدادهای تیمهای برتر در مسابقات فینال نیز شناسایی و معرفی شدند.
کاظمینی به تأکیدات استاندار البرز در قرارگاه اجتماعی استان مبنی بر اجرای برنامههایی با محوریت استعدادیابی و توانمندسازی در محلات هدف اشاره کرد و گفت: این برنامهها با موضوعات مختلف توسط مسئولین خانههای احسان برنامه ریزی و به مرحله اجرا خواهد رسید.
به گفته وی موفقیت این رویداد حاصل پیگیریهای استاندار البرز و همکاری دستگاههایی از جمله؛ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ورزش و جوانان و مجموعه شهرداری بویژه سازمان فرهنگی شهرداری کرج است که قدردانی دارد.
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