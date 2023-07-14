به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدمی امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به برگزاری دوره بازآموزی مربیان امداد و کمکهای اولیه هلالاحمر لرستان، اظهار داشت: مربیان امداد و کمکهای اولیه بازوهای توانمند جمعیت هلالاحمر در امر آموزش هستند و این دوره نقطه عطفی در راستای اعتلای اهداف و وظایف جمعیت است که این افراد در آینده امدادگرانی ماهر و توانمند پرورش خواهند داد.
وی در ادامه، گفت: دوره بازآموزی مربیان امداد و کمکهای اولیه کد ۳ با حضور ۷۰ نفر از ۱۸ لغایت ۲۱ تیرماه به مدت ۴ روز در خانه معلم شهرستان خرمآباد برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، افزود: این دوره به مدت ۴ روز در دو بخش مباحث تئوری و مباحث عملی امداد و کمکهای اولیه برگزار شد.
قدمی، تصریح کرد: سرفصلهای آموزشی این دوره شامل منابع آموزشی اعلام شده جمعیت بر اساس کتاب فرایند مدیریت جامع آموزش و پژوهش طبق آخرین رفرنسهای روز دنیا انتخاب شدهاند.
وی با بیان اینکه این دوره بهمنظور ارتقای سطح دانش علمی، افزایش توانمندی مربیان در انتقال آموختهها و مهارتهای کسب شده فراگیران برگزار شد، گفت: حضور اساتید مجرب و برجسته کشوری، استفاده از منابع آموزشی جدید و به روز، وجود برنامهریزی مدون و هدفمند، بهرهمندی از فضای فیزیکی مناسب برای برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری آزمون نهایی و تأیید مهارتافزایی اعضا از ویژگیهای بارز برگزاری دوره آموزشی تربیت مربیان امداد و کمکهای اولیه کد ۳ در جمعیت هلالاحمر استان لرستان بوده است.
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