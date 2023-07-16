عدم انتشار مقالات به دلیل استفاده جهانیان پنداری غیرعلمی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهمن زندی، استاد تمام دانشگاه پیام نور و رئیس پژوهشکده آموزش باز این دانشگاه دریادداشتی در خصوص کارکرد پژوهشی دانشگاه عنوان کرد:

دانشگاه در بخش تحقیقات، سه نوع پژوهش انجام می‌دهد :

۱-تحقیقات بنیادی (در رشته های مادر مانند ریاضی، شیمی، زیست شناسی، فلسفه، زبان شناسی، جامعه‌شناسی و... ) به هدف گسترش مرزهای دانش که امری جهانی است و نمودش در مقالات بین المللی جلوه می‌کند. آن قدر که دیگران از این نوع تحقیق انجام می‌دهند چندین برابر تحقیقات بنیادی ایران است و این پندار که چون جهانیان از تحقیقات بنیادی ما به نفع خود بهره می‌برند، ما نباید به این نوع مقالات و انتشار مقالاتش اقدام کنیم، پنداری غیر علمی است.

۲-تحقیقات کاربردی به هدف تولید محصول و فناوری‌های سخت (رشته های مهندسی)، روش‌های جدید کار و فناوری‌های نرم (پزشکی، آموزش زبان و... ). اینکه کشورهای دیگر از حاصل تحقیقات بنیادی خودشان یا ما، در این راه موفقتر عمل می‌کنند، نباید موجب عصبانیت ما شود. چرا که در عصر جهانی شدن، ما نیز از این محصولات و فناوریهای نرم در زندگی خود بهره‌ مند می‌شویم. هر چند اگر در این زمینه کار بیشتری انجام دهیم، مجبور به واردات محصولات خارجی نخواهیم شد.

اگر عصبانیتی هست باید از خودمان ناراحت باشیم که در تبدیل نتایج تحقیقات بنیادی به محصولات کاربردی موفقیت مناسبی نداریم (بجز صنایع نظامی و نانو البته).

۳-تحقیقات توسعه ای، که هدفش بهبود فرایندهای کاری است مانند تدوین برنامه‌ های درسی جدید برای افزایش بهره وری فرایند یاددهی - یادگیری.