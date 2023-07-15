قطعی برق ۴۵ اداره پرمصرف در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو رامین پوریا، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه علی‌رغم پیش‌بینی بار مصرفی حدود ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات در شهر تهران طی روز شنبه ۲۴ تیرماه، میزان مصرف در این کلان شهر از ۴ هزار و ۷۰۰ مگاوات فراتر نرفته است.

وی این موفقیت را ناشی از همکاری مشترکان و اجرای موفق برنامه‌های مدیریت بار دانست و گفت: با تلاش‌های انجام شده ۸۰ درصد از برنامه‌های مدیریت بار حوزه اداری محقق شده و در این بخش به صرفه‌جویی معادل ۱۴۰ مگاوات دست پیدا کرده‌ایم.

پوریا ضمن قدردانی از ادارات و سازمان‌هایی که همکاری مناسبی با این شرکت داشته‌اند، گفت: امروز ۲۴ تیرماه، ۴۵ دستگاه اجرایی شهر تهران که همکاری مناسبی در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق نداشته و به اخطارهای داده شده توجهی نکرده‌اند مشمول قطع برق شده اند.

وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف، بانک شهر، ساختمان اداری دانشگاه آزاد تهران غرب و ساختمان اداری دانشگاه تربیت مدرس از جمله این ادارات هستند.