به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع لبنانی از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در مرز با فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت قاسم هاشم نماینده پارلمان لبنان و خبرنگاران در جریان بازدید آنها از مرز لبنان با فلسطین اشغالی حمله ور شدند که این یورش، شماری مصدوم برجای گذاشت.

قاسم هاشم به شبکه المنار گفت: چیزی به نام خط عقب نشینی وجود ندارد.

وی همچنین به اسپوتنیک هم اعلام کرد: استفاده نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از بمب های دودزا و صوتی به سمت خبرنگاران که امروز در اراضی لبنانی رخ داد، اوج سردرگمی که صهیونیستها بدان گرفتار شده اند را نشان می دهد.