ابرها وارد استان سمنان شدند/ گرد و خاک در غرب باران در شرق

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که پس از یک هفته بسیار گرم، کم کم از امروز وزش باد مهمان استان سمنان خواهد شد اما این تداخل جبهه‌های هوای گرم کویری، سبب ورود آلاینده‌ها و همچنین گرد و غبار به استان نیز می‌شود.

همزمان با بعد از ظهر شنبه وزش باد نسبتاً شدید در شاهرود، دامغان و بخش‌هایی از میامی و مهدیشهر در جریان بوده و سمت غرب استان سمنان به خصوص گرمسار میزبان گرد و غبار شده است. پیش بینی هواشناسی برای ۲۴ ساعت پیش روی مرکز استان سمنان آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود است.

سمنان آفتابی

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز و فردا به ترتیب ۴۰ و ۲۸ درجه بالای صفر و ۳۹ و ۲۵ درجه بالای صفر خواهد بود که نشان می‌دهد طی ۴۸ ساعت آتی دمای هوای سمنان چند درجه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد. برای روز دوشنبه در سمنان افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود اما از روز سه شنبه دوباره شرایط به سابق باز خواهد گشت و آفتاب درخشان تابستانی وسط آسمان سمنان جا خوش می‌کند.

در شاهرود آسمان نیمه ابری است و وزش باد را شاهد هستیم. آسمان این شهرستان نیز صاف تا کمی ابری و غبارآلود اعلام شده و بیشینه و کمینه دمای هوا ۳۷ و ۲۵ درجه بالای صفر عنوان می‌شود که در مقایسه با سه روز قبل چهار درجه خنک‌تر است.

از یکشنبه شاهد ورود ابرها به شاهرود هستیم و سامانه کم فشار بارشی در این شهرستان عملکرد خود را با افزایش ابرها، وزش باد و رگبار پراکنده به نمایش خواهد گذاشت. اوج فعالیت این توده و کاهش دمای هوا دو روز دیگر خواهد بود. از چهارشنبه دوباره گرما و آفتاب شدید به شاهرود بازخواهد گشت.

احتمال بارش در میامی

بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان ۳۸ و ۲۲ درجه بالای صفر اعلام شده که کمینه آن نسبت به هفته گذشته در همین روز شش درجه سردتر است. آسمان دامغان نیمه ابری است و به مرور بر میزان ابرها افزوده خواهد شد. وزش باد شدید و گرد و غبار از دیگر پدیده‌های جوی دیار صد دروازه طی امروز و فردا است.

در میامی احتمال بارش باران وجود دارد کم کم از امروز بر میزان ابرها افزوده خواهد شد و شاهد وزش باد نیز هستیم بیشینه و کمینه دمای هوای این شرقی نشین تنها، ۳۷ و ۲۲ درجه بالای صفر است و فردا دو الی چهار درجه هوا خنک‌تر هم می‌شود.

آسمان گرمسار صاف و آفتابی است و قرار نیست در این آفتابی بودن خللی نیز وارد شود. گرمسار کمترین تغییرات دمایی را داشته و این هفته هم روزهای گرمی را پشت سر می‌گذارد. تنها تفاوت هوای گرمسار با هفته قبل در کاهش دو درجه‌ای و ورود غبار و گرد خاک است. در روز پنجشنبه و جمعه آتی دمای هوا در گرمسار سه الی چهار درجه خنک‌تر می‌شود.

هم اکنون دمای هوا در مهدیشهر ۲۸ درجه بالای صفر است بیشینه و کمینه دمای هوا ۳۶ و ۲۳ درجه بالای صفر اعلام شده و قرار است دوشنبه بر ابرها افزوده شود و شاهد رگبار پراکنده و بار باران باشیم.