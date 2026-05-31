  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۵

هوای آلوده و طوفانی در راه استان سمنان؛ هشدار برای مناطق کوهستانی

هوای آلوده و طوفانی در راه استان سمنان؛ هشدار برای مناطق کوهستانی

سمنان- آسمان استان سمنان طی ساعات آتی میزبان پدیده‌ای نادر و همزمان ناپایدار است، از وزش باد شدید و گردوخاک گرفته تا رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات، هواشناسی نسبت به کاهش کیفیت هوا هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در اکثر نقاط استان سمنان همزمان با صبح یکشنبه شاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، گرد و خاک و در برخی نقاط مرتفع، رگبار پراکنده را شاهد خواهیم بود.

برای مرکز استان سمنان آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر، گرد و خاک شدید و غبار آلودگی پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۳۴ و ۲۰ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای آرادان آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان کوچک اما زیبا ۳۶ و ۲۱ درجه بالای صفر خواهد بود.

در ایوانکی شاهد آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوا ۳۶ و ۲۱ درجه بالای صفر است در دامغان شاهد وزش باد شدید، در برخی ساعات گرد و خاک و افزایش ابر خواهیم بود برای ارتفاعات این شهرستان رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

برای شاهرود نیز آسمان ابری، همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و احتمال بارش خفیف باران و رگبار و رعد و برق به ویژه در ساعات شامگاه یکشنبه پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود ۳۱ و ۱۸ درجه بالای صفر خواهد بود.

در مهدیشهر امروز و فردا افزایش ابر، وزش باد و رگبار و بارش باران را شاهد خواهیم بود و همین امر قدری از میزان دمای هوا در این شهرستان زیبا و مقصد گردشگری کاسته است بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر برای یکشنبه ۲۹ و ۱۵ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای گرمسار آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود وزش باد در شامگاه سرعت خواهد گرفت بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۶ و ۲۰ درجه بالای صفر است. در میامی نیز افزایش ابر، وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز ۳۳ و ۱۷ درجه بالای صفر خواهد بود همچنین گرمسار و مهدیشهر گرمترین و سردترین نقاط استان هستند.

کد مطلب 6845342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها