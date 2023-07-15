به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد شنبه شب در نشست شورای سیاست گذاری نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان بوشهر با بیان ضرورت و اهمیت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران با به کار گیری تمام توان اصحاب رسانه خود در تلاش آن هستند که ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را در جامعه کمرنگ کنند به همین دلیل شایسته است اصحاب رسانه انقلابی کشور با بسیج کردن امکانات موجود خود تمامی این اقدامات را در جامعه هرچه زودتر خنثی کنند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر نیز اذعان کرد: کمرنگ کردن امید در کشور نیز از اهداف اصلی دشمنان جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و در همین راستا شایسته است اصحاب رسانه با رویکرد انقلابی و جهادی خود بتوانند امید آفرینی و اطلاع رسانی را در کشور تقویت کنند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گفت: کمک به توسعه ظرفیت رسانه‌ای در نقش آفرینی و تبیین جریان‌های موفق انقلاب، کمک به ایجاد جبهه رسانه‌ای تراز انقلاب در راستای جریان‌سازی و عملیات رسانه‌ای انقلابی، تجلیل از اصحاب رسانه‌ای نقش آفرین در تولیدات انقلابی، ایجاد رقابت و ارتقا توان حرفه‌ای رسانه‌ها، افزایش خودباوری و برسی جریان رسانه‌ای انقلاب، انعکاس پیشرفت‌های کشور و دستاوردهای انقلاب برخی از اهداف این جشنواره به شمار می‌رود.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر با اشاره به عنوان‌های اصلی نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان بوشهر تصریح کرد: شعار سال، جهاد تبیین، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، پیوند رسانه‌ای صنعت و تولید، دستاوردها و خدمات سپاه و بسیج، امید آفرینی در جامعه، جبهه مقاومت، سبک زندگی ایرانی اسلامی و عفاف و حجاب از عنوان‌های اصلی جشنواره رسانه ابوذر در استان بوشهر است.

سرهنگ رضایی نژاد با بیان چگونگی بخش‌ها و قالب‌های آثار شرکت کنندگان در این جشنواره عنوان کرد: گزارش خبری، گزارش تحلیلی و تحقیقی، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و فایل صوتی از قالب‌های اصلی آثار شرکت کنندگان در نهمین جشنواره رسانه ابوذر است.

وی در پایان با توجه به چگونگی ارسال آثار شرکت کنندگان در این جشنواره گفت: شرکت کنندگان در نهمین جشنواره رسانه ابوذر می‌توانند حداکثر چهار اثر را از عناوین ده گانه این جشنواره انتخاب کرده و به سازمان بسیج رسانه استان بوشهر ارسال کنند.