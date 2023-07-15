قم در حوزه فرهنگ و هنر جایگاه و موقعیت ممتازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی عموزاده شامگاه شنبه در آئین اختتامیه سیزدهمین دوسالانه تصویرگری استان قم به جایگاه و موقعیت ممتاز قم در حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: جامعه از هنرمندان قم انتظار دارد که آثاری با مبانی ایرانی و اسلامی دینی تولید کنند، چرا که وقتی نام قم در کشور مطرح می‌شود، همگان به موقعیت دینی این شهر اشاره می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم اضافه کرد: اگر می‌خواهیم هویت ایرانی اسلامی را بازسازی کنیم باید فرهنگ و هنر را در اولویت کشور قرار دهیم.

وی همچنین در تعبیری از هنرمندان به عنوان بهشتیان یاد کرد و گفت: هنرمندان در صفات جمال الهی سیر می‌کنند و همه اسمائی که در یک هنرمند تجلی پیدا می‌کند، صفات جمال است و در واقع هنرمند بهشت را از دنیا انتخاب کرده و در نشئه آخرت هم جایگاهی جز بهشت ندارد.

معرفی برگزیدگان سیزدهمین دوسالانه تصویرگری استان قم

در بخش پایانی این مراسم، رضوانه خاوری، حکیمه شریفی، مرضیه صادقی، زهرا خمسه و طاهره شمسی به عنوان برگزیدگان بخش رقابتی سیزدهمین دوسالانه تصویرگری استان قم معرفی و تجلیل شدند.

در بخش غیر رقابتی نیز با اهدای لوح تقدیر از محمدرضا دوست‌محمدی، محمد مهدی نوری، سعید سروش، حدیث برازنده، سید حسن موسوی، علی فلاح کردی، رضا عربستانی، زینب شفیعی، خدیجه حسینی، مهرانه جندقی، محمد صادق و سمیه بیگدلی تجلیل شد.

همچنین تجلیل از اعضای هیئت داوران متشکل از آقایان محمد مهدی نوری، مجید ذاکری یونسی و سید حسام‌الدین طباطبایی و اعضای شورای سیاست‌گذاری دوسالانه تصویرگری متشکل از آقایان وحید سلیمانی، وحید بهرامی، سعید سروش و سرکار خانم حدیث برازنده حسن ختام این رویداد هنری بود.