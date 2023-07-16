کمبود امکانات اطفای حریق در شفت زنگ خطری برای جنگل ها است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی پیشگیری از آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های که با حضور اعضای ستاد بحران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در سالن فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: سیاستگذاری و اولویت اصلی مدیریت بحران شهرستان، پیشگیری از وقوع آتش سوزی به عنوان دغدغه اصلی در مراتع و جنگل‌ها است.

فرماندار شفت به اهمیت و ضرورت حضور به موقع و سریع نیرو در محل آتش سوزی اشاره کرد و گفت: نیروهای تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست باید نیروی واکنش سریع تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه فرماندهی میدان عملیات در زمان آتش سوزی در مناطق حفاظت شده با محیط زیست و در مناطق غیر حفاظت شده با منابع طبیعی است، اعلام کرد: ۶ کانون پرخطر آتش سوزی در منطقه شناسایی و ۱۰ نفر قرق بان به منظور پیشگیری از آتش سوزی و قطع اشجار انتخاب و به همین منظور تیم‌های اطفا حریق و همیاران طبیعت سازماندهی شده است.

نقدی استقرار نیرو و تجهیز ادوات اطفا حریق در پاسگاه‌های محیط بان بویژه در کانون‌های پرخطر آتش سوزی از جمله پاسگاه مبارک آباد را ضروری دانست و افزود: سیستم رادیویی و بی سیم جهت برقراری ارتباط در مواقع بحرانی در ایستگاه‌های شهرستان باید تقویت و مشکل آنتن دهی آن هرچه سریع‌تر رفع شود.

وی با اشاره به ظرفیت قابل قبول دهیاران و شوراهای اسلامی در سطح روستاها گفت: باید به دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نیز در این راستا آموزش‌های لازم داده شود زیرا آشنایی با انواع مواد آتش زا، انواع حریق و نحوه سرایت و پیشروی آتش خصوصاً در مراتع و بیشه زارها و روش‌های مقابله و پیشگیری از آتش سوزی و کنترل و اطفا حریق مهم و اساسی است.

فرماندار شهرستان شفت، تصریح کرد: با توجه شروع فصل گرما و افزایش دما امکان حریق در برخی جنگل‌ها و مراتع وجود دارد و نیاز است دستگاه‌های اجرایی متولی، اشرافیت و آمادگی کامل جهت جلوگیری از حریق را داشته باشند.

نقدی با اشاره به شروع شدن فصل تابستان و گرما، بر فعال بودن گشت‌های تلفیقی بویژه در فصل گردشگری تاکید کرد و ادامه داد: آموزش و استفاده از ظرفیت نیروهای بومی، دهیاران و همیاران منابع طبیعی و محیط زیست، برگزاری کلاس‌های آموزشی و نصب تابلوها و بنرهای هشدار دهنده به منظور پیشگیری از آتش سوزی ضروری است.

نقدی تصریح کرد: کارگاه‌های آموزشی برای بخشداران، دهیاران و سازمان‌های مردم نهاد جهت آموزش و اطلاع رسانی مناسب می‌تواند از آتش سوزی‌ها در مراتع و جنگل‌ها جلوگیری کند.

فرماندار شفت گفت: با توجه به اینکه مهار آتش در مناطق جنگلی و مراتع یک امر تخصصی و نیازمند آموزش افراد می‌باشد، در این راستا مانور اطفا حریق در روزهای آتی برگزار خواهد شد.

نقدی از تعیین محل آبگیری هلی کوپتر در مواقع بحرانی در یکی از استخرهای روستای چماچا واقع در بخش مرکزی شهرستان شفت خبر داد و افزود: شفت دارای ۳۲ هزار هکتار جنگل است که بخشی از این جنگل‌ها هیرکانی است که همه ساله با گرم شدن هوا شاهد وقوع آتش سوزی در برخی از این مناطق هستیم.