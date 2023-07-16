رقابت ۲۶۵ اثر در جشنواره فصلی مطبوعات یزد

امین سامعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره مطبوعات در یزد بصورت فصلی گفت: امروز با برگزاری مراسم اختتامیه، برگزیدگان سومین دوره این جشنواره معرفی خواهند شد.

رئیس خانه مطبوعات استان یزد یادآور شد: اختتامیه سومین جشنواره فصلی رسانه‌های استان عصر روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور فرشاد مهدی پور، معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد و جمعی از مسئولان در سالن همایش‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار می‌شود.



سامعی افزود: جشنواره در دو بخش اصلی و ویژه برگزار شد که بخش اصلی شامل سرمقاله و یادداشت، عکس، گزارش تحلیلی، گفتگو و اینفوگرافی و بخش ویژه نیز شامل سه موضوع ازدواج آسان و فرزندآوری، گردشگری و سفر به شهر جهانی، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین برگزار شد.



وی عنوان کرد: آثار تولیدی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا فروردین سال ۱۴۰۲ در رسانه‌های استان منتشر شده، در این جشنواره شرکت کرده اند.

سامعی بیان کرد: از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ۲۶۵ اثر پذیرفته شده که ۱۴۴ اثر در بخش اصلی و ۱۲۱ اثر در بخش ویژه داوری شدند.

وی گفت: آثار رسیده به این جشنواره را مسعود طوفان، حمیدرضا عمادی، امیر ترقی نژاد و مهرداد جباری داوری کرده اند.