به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران که در مسابقات دیویژن B کاپ آسیا شرکت کرده است، شامگاه شنبه با پیروزی برابر هنگ کنگ برای نخستین بار به فینال این رقابت‌ها صعود کرد. این صعود در حالی رقم خورد که شاگردان سروه ضرغامیان مرحله مقدماتی را هم بدون شکست و با برتری برابر مالزی، سنگاپور و گوام به پایان رسانده بودند.

نیکا بیک‌لیک‌لی مدیر فنی تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال امیدوار است که این تیم با پیروزی در دیدار نهایی و اولین صعود به رقابت‌های دیویژن A کاپ آسیا، تاریخ سازی خود را تکمیل کنند.

بیک‌لیک‌لی در گفتگو با خبرنگار مهر به روند برگزاری مسابقات دیویژن B کاپ آسیا اشاره کرد و گفت: رقابت‌ها در دو گروه ۴ تیمی آغاز شد تا دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله نیمه نهایی شوند. ما به عنوان صدرنشین گروه خود از مرحله مقدماتی صعود کردیم.

وی با اشاره به تیم هنگ کنگ که حریف بازنده تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال در مرحله نیمه نهایی بود، ادامه داد: هنگ کنگ در آخرین دیدار مقدماتی موفق به شکست دادن میزبان مسابقات شد و اینگونه توانست جایگاه دوم گروه را از آن خود کند و به مرحله نیمه نهایی راه یابد. هنگ کنگی ها با از پیش رو برداشتن میزبان نشان دادند که تیم خطرناکی هستند اما خوشبختانه دختران ما همین تیم را هم شکست دادند و با صعودشان به فینال به معنای واقعی تاریخ سازی کردند.

مدیر فنی تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال در مورد آنچه منجر به موفقیت این تیم شده است، تصریح کرد: از سال گذشته که طرح استعدادیابی در فدراسیون آغاز شد، بازیکنانی با سابقه حضور در مسابقات باشگاهی و میانگین قدی بالا شناسایی و در اردوها زیر نظر گرفته شدند. طی یک سال گذشته به صورت متوالی این بازیکنان در شهرهای مختلف اردو داشتند. تیمی که راهی مسابقات شده است نتیجه همین برنامه‌ها و اردوها است.

وی تاکید کرد: در واقع دلیل اصلی موفقیت امروز تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران هماهنگی است که در کار دراز مدت حاصل شده است. همیشه کارها در بسکتبال مقطعی و کوتاه مدت بوده و به همین دلیل بدون نتیجه بود. البته یک سال هم زمان زیادی نیست اما به نسبت قبل زمان بهتری برای هماهنگی بوده است.

بیک لیک لی ویژگی‌های تیم اعزامی به مسابقات دیویژن B کاپ آسیا را مورد تمجید قرار داد و افزود: این تیم با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از توانایی‌های فردی و تیمی، پتانسیل خوبی در اختیار دارد. در هر پست دو بازیکن داریم که می‌توانند مثمرثمر باشند. شوتیست بودن، سرعت، میانگین قدی بالا، مهارت‌های دفاعی و … از ویژگی‌های این تیم است.

مدیرفنی تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال با اشاره به دیدار نهایی مسابقات دیویژن B کاپ آسیا که شامگاه یکشنبه برابر فیلیپین برگزار می‌شود، گفت: دیدار سختی در پیش داریم با این حال با تمام توان به دنبال پیروزی در این دیدار و قهرمانی هستیم تا تاریخ سازی خود را تکمیل کنیم.

بیک لیک لی تاکید کرد: سال گذشته در دستورالعمل مسابقات دیویژن B کاپ آسیا تاکید شده بود که یک تیم به دیویژن A صعود می‌کند اما در عمل دو تیم صعود کردند. امسال هم در دستور العمل مسابقات آمده که یک تیم صعود می‌کند اما امید داریم که دو تیم در عمل وارد دیویژن A شوند اگرچه ما به دنبال قهرمانی هستیم.