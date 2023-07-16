سقوط یک سنگنورد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار تصاویری از حضور ورزشکاران در مسابقات سنگنوردی در پاریس که طی آن ورزشکار ایرانی به پرچم کشورش توهین می‌کند با واکنش‌های تندی نسبت به این ورزشکار و رفتار او همراه بود.

هر چند وی در چند مرحله از اقدام خود عذرخواهی و آن را یک سو تفاهم عنوان کرد اما فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در همان ابتدا موضع خود را مشخص و بر برخورد با این ورزشکار تاکید کرد.

رضا زارعی رئیس این فدراسیون اعتقاد دارد که خطای این سنگنورد به قدری بزرگ است که باید محرومیت مادام العمر برای او در نظر گرفته شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکل این است که بسیاری از ورزشکاران ما فاقد سواد اجتماعی هستند. آنها درک درستی از جامعه ندارند و افق دیدشان مانند یک خط کش پیش رفته است. این بزرگترین معضل در جامعه و به ویژه در میان ورزشکاران است.

رئیس فدراسیون دلیل این ورزشکار که گفته است سهواً این کار را کرده و سو تفاهم پیش آمده رد کرد و ادامه داد: این سنگنورد کم سن و سال نیست، او بیش از ۵۰ اعزام بین‌المللی داشته است. اینکه گفته است قصد توهین نداشته است و اقدامش سهوی بوده، فقط یک توجیه به حساب می‌آید. اصلاً این صحبت قابل پذیرش نیست که ورزشکاری با تجربه زیاد از حضور در میادین بین‌المللی، پرچم مقدس کشورمان را روی زمین بکشد و بعد بگوید کارش سهوی بوده و نیتی نداشته است.

زارعی تکلیف این ورزشکار را مشخص می‌کند و می‌گوید: از نظر من اشتباه علی برات زاده و توهینی که به پرچم کشورمان داشته به قدری بزرگ و نابخشودنی است که باید برای او «محرومیت مادم العمر» در نظر گرفته شود. با این حال منتظر می‌مانیم تا ببینیم کمیته انضباطی چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاری که سالهاست از پول بیت المال به خارج از کشور و مسابقات بین المللی متعدد اعزام می‌شود و با سرمایه و حمایت کشور به چنین جایگاهی رسیده است، نباید به خودش اجازه بدهد که با پرچم کشورش چنین رفتاری کند.

تصمیمی که فدراسیون مبنی بر محرومیت وی گرفته می‌تواند کمترین مجازات برای فردی باشد که هر چه دارد از کشور و حمایت‌هایش هست اما مشخص نیست تحت تأثیر کدام جریان قرار گرفته که چنین رفتاری از او سرزده است.

ورزشکاری که می‌توانست با کسب سهمیه المپیک راهی این رویداد بزرگ شود و برای خودش شأن و جایگاه بالایی پیدا کند حالا سقوط کرده و باید برای همیشه با این ورزش خداحافظی کند تا درس عبرتی شود برای ورزشکارانی که با پول بیت المال و سرمایه این کشور به جایی می رسند و بعد تحت تأثیر دیگران قرار می‌گیرند.