به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز یکشنبه در جلسهای با حضور معاون نظارت سازمان بازرسی لرستان دررابطهبا رفع چالشهای آب، اظهار داشت: تأمین آب شرب پایدار در استان از مهمترین دغدغههای شرکت آب و فاضلاب در دولت سیزدهم است.
وی گفت: در راستای آبرسانی و محرومیتزدایی به روستاها با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سپاه حضرت ابوالفضل (س) ۱۲۵ روستا تا پایان سال ۱۴۰۳ وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، اضافه کرد: همچنین با اعتبارات عمرانی ۱۴۰ روستا تا پایان سال جاری آبرسانی خواهد شد.
اکبریان با اشاره به برخی از مشکلات این شرکت در مسیر آبرسانی به روستاها گفت: در چند روستای شهر خرمآباد از جمله: «پشته جزایری»، «پاپی خالدار»، «قلعه سنگی»، «هولاندشت»، «تلوری» و «ده محسن» اصلاح شبکه و خط انتقال اجرا شده و بهزودی وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد؛ ولی آنچه که سد راه خدماترسانی هرچه بهتر شرکت آب و فاضلاب است استفاده بعضی از اهالی از انشعابات غیرمجاز بوده که امیدواریم با حمایت سازمان بازرسی و دستگاه قضائی مانع فعالیت افراد خاطی در این زمینه باشیم.
وی در خصوص آبرسانی به شهر خرمآباد، گفت: به دنبال تنش آبی سال گذشته با حفر ۱۰ حلقه چاه در شهر خرمآباد و با اجرای پنج هزار و ۳۰۰ متر خط انتقال ۲۵۰ لیتر آب در ثانیه به ظرفیت آب شرب این شهر اضافه شد بااینحال با افزایش دما و کاهش سطح آب منابع تأمین آب، باید آبرسانی به شهرها با مدیریت بیشتری انجام پذیرد.
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