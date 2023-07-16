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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

مدیرعامل آب و فاضلاب لرستان مطرح کرد؛

آب‌رسانی به ۱۴۰ روستای لرستان تا پایان امسال

آب‌رسانی به ۱۴۰ روستای لرستان تا پایان امسال

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از آب‌رسانی به ۱۴۰ روستای این استان تا پایان امسال خبر داد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز یکشنبه در جلسه‌ای با حضور معاون نظارت سازمان بازرسی لرستان دررابطه‌با رفع چالش‌های آب، اظهار داشت: تأمین آب شرب پایدار در استان از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت آب و فاضلاب در دولت سیزدهم است.

وی گفت: در راستای آبرسانی و محرومیت‌زدایی به روستاها با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سپاه حضرت ابوالفضل (س) ۱۲۵ روستا تا پایان سال ۱۴۰۳ وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، اضافه کرد: همچنین با اعتبارات عمرانی ۱۴۰ روستا تا پایان سال جاری آبرسانی خواهد شد.

اکبریان با اشاره به برخی از مشکلات این شرکت در مسیر آبرسانی به روستاها گفت: در چند روستای شهر خرم‌آباد از جمله: «پشته جزایری»، «پاپی خال‌دار»، «قلعه سنگی»، «هولاندشت»، «تلوری» و «ده محسن» اصلاح شبکه و خط انتقال اجرا شده و به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد؛ ولی آنچه که سد راه خدمات‌رسانی هرچه بهتر شرکت آب و فاضلاب است استفاده بعضی از اهالی از انشعابات غیرمجاز بوده که امیدواریم با حمایت سازمان بازرسی و دستگاه قضائی مانع فعالیت افراد خاطی در این زمینه باشیم.

وی در خصوص آبرسانی به شهر خرم‌آباد، گفت: به دنبال تنش آبی سال گذشته با حفر ۱۰ حلقه چاه در شهر خرم‌آباد و با اجرای پنج هزار و ۳۰۰ متر خط انتقال ۲۵۰ لیتر آب در ثانیه به ظرفیت آب شرب این شهر اضافه شد بااین‌حال با افزایش دما و کاهش سطح آب منابع تأمین آب، باید آبرسانی به شهرها با مدیریت بیشتری انجام پذیرد.

کد مطلب 5837701

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