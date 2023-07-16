به گزارش خبرنگار مهر، علی کرم پور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص شیوه نامههای مدیریت بحران استانداری خوزستان برای تابآوری شهروندان در روزهای گرم گفت: با توجه به پیش بینیهای سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع گرمای جهانی، جلسههایی با حضور همه دستگاههای اجرایی شامل آب و فاضلاب، شهرداری، توزیع برق، علوم پزشکی، اورژانس و… به منظور ابلاغ دستورهای لازم برای آمادگی کامل در روزهای گرم برگزار شده است.
وی افزود: بر اساس شیوه نامههای ابلاغی، شرکتهای توزیع برق خوزستان موظف شدند برای رفاه حال مردم با تقویت پستها و شبکههای برق، از قطع برق با برنامهریزی قبلی پیشگیری کنند که از آغاز موج گرما تاکنون جز در مواردی که حوادثی در شبکه رخ داد، شاهد پایداری برق در استان هستیم.
کرم پور در ادامه تأمین آب مورد نیاز و جلوگیری از قطع آب را از دیگر مصوبههای مدیریت بحران استانداری خوزستان عنوان کرد و ادامه داد: در روزهایی که وقوع دماهای بالای ۵۰ درجه از سوی اداره کل هواشناسی خوزستان پیش بینی میشود، به منظور پایداری شبکه برق و رفاه حال شهروندان، با دستور استاندار خوزستان تصمیم مبنی بر کاهش ساعت اداری یا تعطیلی گرفته خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با بیان اینکه علوم پزشکی موظف به ارائه توصیههای بهداشتی متناسب با شرایط آب و هوایی هستند، اضافه کرد: اورژانس و هلال احمر نیز وظیفه دارند با راه اندازی پایگاهها در نقاط پرتردد شهر، خدمات رسانی کنند، همچنین بیمارستانها و مراکز درمانی باید آمادگی لازم را برای مواجه با حوادث و خدمت رسانی به مردم داشته باشند.
وی، افزایش فضای سبز را از دستورهای ابلاغی به شهرداری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲ دستگاه آبسردکن سازهای مجهز به سیستم تصفیه آب و لیوان یک بار مصرف در خیابان سلمان فارسی به عنوان هسته مرکزی شهر اهواز فعال است.
کرم پور بیان کرد: با توجه به اینکه گرمای امسال جهانی است، به بیماران قلبی-عروقی و افراد کهنسال که در معرض خطر هستند، توصیه میشود به منظور حفظ سلامت خود در روزهای گرم از تردد غیر ضروری خودداری کنند.
نظر شما