قبلان: آمریکا خواهان انتخاب رئیس جمهور جدید در لبنان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، شیخ «احمد قبلان» مفتی شیعیان لبنان امروز در سخنانی به شرایط بحرانی در لبنان به ویژه در بخش حاکمیت سیاسی پرداخت.

وی در این باره گفت: در وضعیت فعلی لبنان با یک فاجعه ملی به ویژه در ارتباط با نقش‌آفرینی حاکمیت سیاسی و زیر مجموعه‌های آن روبروست که نتیجه اقدامات سران سیاسی است.

قبلان تاکید کرد: البته ردپای آمریکا در امور لبنان از طریق استفاده از برخی بازیگران در سطح ملی دیده می‌شود که خواهان انتخاب رئیس جمهور جدید نیستند.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که آمریکایی‌ها در پی آن هستند که لبنان به کشوری چند پاره و بدون هیچ گونه قدرت و توانایی تبدیل شود.

گفتنی است در ماه‌های اخیر موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان با وجود برگزاری بیش از ۱۰ جلسه از سوی پارلمان این کشور، همچنان لاینحل باقی مانده و به کلافی سردرگم تبدیل شده است.