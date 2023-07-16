به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد صبح امروز یکشنبه در آئین اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم در خوزستان با اشاره به برنامه‌های مجموعه تعلیم و تربیت استان در حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: برگزاری جشنواره نوجوان سالم برای دوازدهمین بار در سطح خوزستان و با مشارکت بالغ بر ۲۱ هزار دانش‌آموز خوزستانی یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش استان در حوزه فعالیت‌های فرهنگی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.

وی گفت: از تعداد ۲۱ هزار اثر رسیده به دبیرخانه استانی، ۱۰ هزار اثر داوری شد که ۴۰۰ اثر انتخاب و در نهایت ۲۰۰ اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند؛ همچنین پس از انجام فرآیندهای تخصصی داوری پایانی ۶۰ اثر به مرحله کشوری راه یافتند و پس از برگزاری مرحله کشوری این جشنواره ۱۴ اثر دانش آموزی از استان خوزستان رتبه برتر کشوری را کسب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به نقش تقویت بنیه دینی دانش آموزان در موفقیت فعالیت‌های فرهنگی تربیتی اظهار کرد: در برنامه‌های فرهنگی - تربیتی دانش آموزان طرز صحیح زیستن را فرامی گیرند و مهمترین راهکارها و برنامه‌ها و مهارت‌های لازم برای یک زندگی سالم اجتماعی می‌آموزند.