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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

با موضوع بازآفرینی افسانه‌های بومی ایران؛

فراخوان سومین جشنواره ادبی آواز ققنوس منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره ادبی آواز ققنوس منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره ادبی آواز ققنوس با موضوع بازآفرینی افسانه‌های بومی ایران برای کودکان و نوجوانان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سومین جشنواره ادبی آواز ققنوس با موضوع بازآفرینی افسانه‌های بومی ایران برای کودکان و نوجوانان منتشر شد.

این‌فراخوان با هدف تولید آثاری ارزشمند و خلاقانه برای کودکان و نوجوانان و آشنایی هرچه بیشتر همکاران اهل قلم کانون و نویسندگان کودک و نوجوان با افسانه‌های کهن ایران زمین، منتشر شده است.

مخاطبان این جشنواره علاوه بر همکاران اهل قلم کانون، شامل تمامی نویسندگانی که برای کودکان و نوجوانان اثر خلق می‌کنند (بالای ۱۸ سال) هستند.

قالب آثار جشنواره سوم ققنوس، داستان کوتاه (حداکثر ۳ هزار کلمه) و شعر (کلاسیک، نیمایی، سپید) تعیین شده و مهلت ارسال آثار ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ و زمان اعلام نتایج ۸ مهر ۱۴۰۲ (روز بزرگداشت مولانا) خواهد بود. شرکت‌کنندگان نیز باید فایل آثار خود را به پست الکترونیکی Mehrvareh.adabi@kpf.ir ارسال کنند.

دبیرخانه مهرواره «آواز ققنوس» در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری مستقر است.

کد مطلب 5838017

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