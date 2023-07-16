فراخوان سومین جشنواره ادبی آواز ققنوس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سومین جشنواره ادبی آواز ققنوس با موضوع بازآفرینی افسانههای بومی ایران برای کودکان و نوجوانان منتشر شد.
اینفراخوان با هدف تولید آثاری ارزشمند و خلاقانه برای کودکان و نوجوانان و آشنایی هرچه بیشتر همکاران اهل قلم کانون و نویسندگان کودک و نوجوان با افسانههای کهن ایران زمین، منتشر شده است.
مخاطبان این جشنواره علاوه بر همکاران اهل قلم کانون، شامل تمامی نویسندگانی که برای کودکان و نوجوانان اثر خلق میکنند (بالای ۱۸ سال) هستند.
قالب آثار جشنواره سوم ققنوس، داستان کوتاه (حداکثر ۳ هزار کلمه) و شعر (کلاسیک، نیمایی، سپید) تعیین شده و مهلت ارسال آثار ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ و زمان اعلام نتایج ۸ مهر ۱۴۰۲ (روز بزرگداشت مولانا) خواهد بود. شرکتکنندگان نیز باید فایل آثار خود را به پست الکترونیکی Mehrvareh.adabi@kpf.ir ارسال کنند.
دبیرخانه مهرواره «آواز ققنوس» در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت آفرینشهای ادبی و هنری مستقر است.
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