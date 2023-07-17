۲۳ توافقنامه همکاری میان ژاپن و امارات به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اماراتی (وام)، امارات و ژاپن ۲۳ توافقنامه همکاری در دو بخش دولتی و خصوصی دو کشور امضا کردند. امضای این اسناد مشترک پس از دیدار محمد بن زاید، رئیس امارات و فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در ابوظبی صورت گرفت.

کیشیدا سفر خود به امارات را شب گذشته و یک روز پس از پایان سفرش به عربستان آغاز کرد و پیش بینی می شود فردا نیز در آخرین مرحله سفر خود به قطر برود.

خبرگزاری اماراتی وام، گزارش داد که توافق ها و یادداشت های تفاهم امضا شده میان دو کشور شامل زمینه های متعددی است که در راس آن ها انرژی های تجدیدپذیر، بهداشت، فناوری، محیط زیست، حمل و نقل، زیرساخت و صنعت است.

طرفین در این دیدار تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک را بررسی و بر اهمیت تقویت گفتگو و تفاهم و راه حل های دیپلماتیک برای حل بحران ها و همکاری در برابر چالش های مشترک تأکید کردند.

لازم به ذکر است که حجم تجارت غیرنفتی میان ژاپن و امارات در سال ۲۰۲۲ به ۱۴.۷ میلیارد دلار رسیده است که از این مقدار، ۱۲ میلیارد دلار سهم واردات امارات از ژاپن، ۱.۷۸ میلیارد دلار سهم صادرات امارات به ژاپن و۹۵۰ میلیون دلار نیز مجموع صادرات مجدد است. ژاپن از مهم ترین شرکای تجاری امارات در جهان است و امارات نیز در صدر فهرست بزرگترین شرکای تجاری عرب ژاپن با بیش از یک سوم تجارت این کشور است.

این در حالی است که عربستان هم روز گذشته با ژاپن ۲۶ توافقنامه و یادداشت تفاهم مشترک در زمینه های مختلف از جمله انرژی تجدیدپذیر، هوافضا، فناوری و هوش مصنوعی امضا کرد.