به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین عصر یکشنبه در حاشیه نشست شورای توسعه شرق و غرب در استانداری بوشهر اظهار داشت: هدف اصلی از تشکیل این شورا، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق عضو است که امیدوارم موجبات رونق و توسعه بیش از پیش استان شود.

وی افزود: از جمله مزیت‌های مهم این شورا، طرح‌هایی که نیاز مصوبه به شورای اقتصاد دارند، ظرف دو ماه تعیین تکلیف می‌شوند.

باستین با بیان اینکه، اختیارات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد و تخصیص اعتبارات عمرانی ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود یادآور شد: این موضوع از مزیت‌های مهم شورای توسعه شرق و غرب است.

وی اضافه کرد: کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی و تأمین امنیت پایدار این استان‌ها از اهداف تشکیل این شوراست.

رفع دغدغه‌های حوزه کشاورزی

معاون اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: پایین آمدن نرخ تسهیلات بانکی در این استان‌ها از دیگر مزیت‌های شورای توسعه شرق و غرب است.

باستین از پذیرش اسناد کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی در استان‌های عضو خبر داد و تصریح کرد: تحقق این مساله، بخش زیادی از دغدغه‌های حوزه کشاورزی را رفع می‌کند.

وی افزود: شورای توسعه پایدار امنیت شرق و غرب کشور از سال ۸۶ تأسیس شد که ۹ استان در این شورا عضویت داشتند و با پیگیری‌های مدیریت استان، بوشهر نیز از اسفند سال گذشته، به عضویت این شورا در آمده است.

باستین بیان کرد: چهار کمیته تخصصی ذیل این شورا در استان بوشهر تشکیل دادیم که شامل کمیته اقتصادی، کمیته اجتماعی، کمیته امنیتی و کمیته فرهنگی است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: مزیت‌هایی که برشمردیم در صورت تصویب در قانون برنامه هفتم، ضمانت اجرایی پیدا می‌کنند.