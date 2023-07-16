به گزارش خبرنگار مهر، نادر جلالی ظهر امروز یکشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن، همایش بزرگ آزادگان را با حضور سه هزار نفر از آزادگان در سالن امام رضا (ع) اهواز برگزار خواهیم کرد؛ همچنین عطرافشانی مزار شهدای غریب اسارت یعنی شهدایی که اسیر بوده و در خاک عراق به شهادت رسیده‌اند، از دیگر برنامه‌های این مناسبت خواهد بود.

وی افزود: با همکاری ستاد آزادگان، تاکنون ۴۰ اسیر شهید احصا شده‌اند و احتمال اینکه تعداد افزایش یابد، وجود دارد.

سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: دیدار با آزادگان، خانواده‌های آزادگان شهید و خانواده‌های شهدای غریب اسارت در سطح استان، برگزاری مسابقه کتابخوانی با همکاری ستاد آزادگان، تهیه برنامه‌های تلویزیونی، خاطره گویی آزادگان، برگزاری مسابقات هنری با موضوعیت آزادگان از دیگر برنامه‌های بنیاد به مناسبت این روز است.

جلالی با بیان اینکه امسال به همه کارها نگاه فرهنگی داریم، عنوان کرد: در ایام اربعین حسینی حدود ۴۰ موکب توسط خانواده‌های شهدا برپا خواهد شد که بنیاد شهید نقش حمایتی را ایفا می‌کند.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در کنار برخی مواکب، استفاده از گنجینه وصیت نامه شهدا به صورت ویژه برای زائران، روایتگری از مواکب با بهره مندی از تشکل پیام آوران ایثار، برگزاری محافل انس با قرآن، برپایی ایستگاه خوشنویسی، برپایی نمایشگاهی از وسایل شهدا با موضوعیت کربلا و امام حسین (ع) و اجرای تئاتر خیابانی در پایانه‌های مرزی از دیگر برنامه‌ها به مناسبت ایام اربعین است.