به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حمید اعتماد، با اشاره به حال‌وهوای اربعین حسینی پس از شهادت رهبر شهید اظهار کرد: فضای ایجادشده پس از شهادت رهبر عزیز و امام شهید، نشان داد مردم به‌خوبی اهمیت و جایگاه ایشان را درک کرده‌اند و حضور گسترده مردم در مراسم‌های مختلف، نشانه‌ای از عمق این دلبستگی و ارادت است.

وی افزود: این حضور گسترده نشان داد که شهادت رهبر شهید نه‌تنها موجب تضعیف جریان مقاومت و فرهنگ ایثار نشد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری یک پدیده جدید و تقویت روحیه خودباوری و حضور مردم در صحنه شد.

اعتماد با اشاره به فعالیت تشکل پیام‌آوران ایثار در پردیس «سلام شهید» مرز چذابه گفت: تعامل و همکاری خوبی میان بنیاد شهید و تشکل‌های ایثارگری شکل گرفته است و پیام‌آوران ایثار نیز در کنار فعالیت‌های رسمی بنیاد، در مرزهای مختلف کشور از جمله باشماق، تمرچین، خسروی، مهران، چذابه و شلمچه حضور فعال دارد.

دبیر تشکل پیام‌آوران ایثار سراسر کشور ادامه داد: در مرز چذابه نیز راویان این تشکل در کنار فعالیت‌های فرهنگی پردیس «سلام شهید» حضور دارند و تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت روایتگری، فرهنگ ایثار و شهادت و مفاهیم مرتبط با جهاد تبیین را به زائران منتقل کنند.

وی با اشاره به حضور زائران و مهمانان خارجی در مرز چذابه خاطرنشان کرد: بخشی از راویان پیام‌آوران ایثار به زبان‌های مختلف مسلط هستند و می‌توانند با مهمانان خارجی ارتباط برقرار کنند. این راویان به زبان‌های فارسی، عربی، آذری و انگلیسی روایتگری می‌کنند و بخشی از برنامه‌ها نیز به زبان فرانسه انجام خواهد شد.

اعتماد افزود: با توجه به حضور زائرانی از کشورهای مختلف، تلاش می‌کنیم پیام فرهنگ ایثار و شهادت را متناسب با زبان و فرهنگ مخاطبان به آنان منتقل کنیم و در کنار روایتگری، نمادهایی از فرهنگ دفاع مقدس مانند چفیه، سربند و دیگر یادگارهای این دوران را نیز در اختیار مهمانان قرار دهیم.

وی با اشاره به محتوای روایتگری برای زائران خارجی گفت: در این روایت‌ها تلاش می‌شود میان حماسه اربعین و حماسه دفاع مقدس پیوند برقرار شود؛ همان‌گونه که در اربعین شاهد ایثار، ازخودگذشتگی و حماسه هستیم، در دوران دفاع مقدس نیز ملت ایران همین روحیه را در برابر دشمن به نمایش گذاشت.

دبیر تشکل پیام‌آوران ایثار سراسر کشور با اشاره به تجربه شخصی خود از حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور اظهار کرد: ما در دوران دفاع مقدس با کمبود امکانات و مهمات مواجه بودیم، اما امروز به برکت خودباوری و توانمندی‌هایی که در کشور شکل گرفته است، شاهد اقتدار و پیشرفت‌های بزرگی هستیم.

اعتماد ادامه داد: این پیشرفت‌ها نتیجه همان روحیه «ما می‌توانیم» است که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند و امروز این خودباوری در عرصه‌های مختلف به منصه ظهور رسیده است.

دبیر و رئیس هیئت‌مدیره تشکل پیام‌آوران ایثار سراسر کشور همچنین با اشاره به اجرای طرح «نائب‌الشهید» در راهپیمایی اربعین گفت: همه شهدا شایسته یاد و تکریم هستند، اما با توجه به شرایط امروز، امسال در این مسیر به یاد رهبر شهید خواهیم بود و زیارت اربعین را به نیابت از ایشان انجام خواهیم داد.

وی با قدردانی از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان و مجموعه برگزارکنندگان پردیس «سلام شهید» افزود: در این برنامه تلاش شده است یاد و نام رهبر شهید در میان زائران و مهمانان خارجی نیز گرامی داشته شود و نمادهایی با تصویر ایشان در اختیار زائران قرار گیرد.

اعتماد در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم حضور راویان پیام‌آوران ایثار در مرزهای اربعینی و به‌ویژه مرز چذابه، زمینه‌ای برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین حماسه دفاع مقدس و انتقال پیام مقاومت به زائران داخلی و خارجی باشد.