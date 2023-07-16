به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین خیرین با اعلام این خبر اظهار کرد: تانکرهای مستقر در یک پارکینگ واقع در محدوده اراضی منطقه ویژه اقتصادی بندر خمینی (ره) هر کدام به ظرفیت ۲۵ هزار لیتر حامل نفت بودند که دچار آتش‌سوزی شدند.

وی با بیان اینکه عملیات مهار آتش‌سوزی ۲ ساعت و نیم به طول انجامید، تصریح کرد: حادثه مذکور با همکاری واحد آتش‌نشانی منطقه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و دیگر دستگاه‌های متولی کنترل و مهار شد.

وی، افزایش دما و گرمای هوا را عامل اصلی آتش‌سوزی بر اثر بخارات هیدروکربنی درون مخزن اعلام کرد و گفت: پس از وقوع حریق، آتش به ۲ تانکر دیگر سرایت کرد که با عملیات مهار از خسارت رسیدن به تانکر سوم جلوگیری به عمل آمد و به محموله آن آسیبی نرسید.

رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: این آتش‌سوزی در پارکینگ یکی از شرکت‌های واقع در محدوده اراضی توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) در مجاورت پایانه بار بندر امام خمینی (ره) رخ داده است.