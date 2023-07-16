سیل جان یک نفر را در خوی گرفت/۱۰۵ راس دام تلف شد

فرماندار خوی در خصوص جزئیات این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر یکشنبه براثر بارش شدید باران و جریان ناگهانی سیل یک نفر میراب که در منطقه فیرورق در حال فعالیت بود در سیلاب گرفتار و جان خود را از دست داد.

ذبیح الله کاظمی افزود: جریان سیل همچنین در منطقه فیرورق به بخشی از مزارع و باغات خسارت وا رد و ۱۰۰ رأس دام کوچک و ۵ رأس دام بزرگ را تلف کرد.

فرماندار خوی همچنین از آب‌گرفتگی ۸ باب منزل مسکونی روستایی در روستاهای میری کندی و آغاسی خبر داد و افزود: نیروهای امدادی و هلال‌احمر در ساعات اولیه حادثه در منطقه حاضر و خدمات اولیه ازجمله چادر و اقلام امدادی را به سیل‌زدگان ارائه کردند.

براثر سیل همچنین شبکه برق روستاهای میری و آغاسی قطع شده بود که مأموران برق شهرستان در حال ترمیم شبکه برق هستند.

جاده ارتباطی روستاهای میری و آغاسی هم دقایقی قبل با تلاش راهداران بازگشایی شد.