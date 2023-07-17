پتروشیمی گچساران پس از ۱۹ سال با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی گچساران بزرگترین پروژه صنعتی تاریخ استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که پس از دو دهه از عملیات اجرایی، به بهرهبرداری رسید.
احداث پتروشیمی گچساران با سرمایهگذاری ۱.۲ میلیارد دلار ۱۹ سال پیش آغاز شد و در طول دو سال گذشته بالغ بر ۲۲۰۰ کیلومتر کابل و وایرینگ برقی، ۱۴۰ دستگاه ثابت، ۹۰ دستگاه دوار و حدود ۴۵۰۰ قطعه برای این طرح تأمین شده است.
در راستای تکمیل طرح ۱۲ هزار میلیارد تومان پول به این واحد صنعتی تزریق شد.
پتروشیمی گچساران با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن و ۸۴ هزار تن +C۳ در راستای جلوگیری از گازسوزی اجرا شده و فلرها در پالایشگاه بیدبلند بهبهان جمعآوری میشود و از آنجا به پتروشیمی گچساران انتقال یافته و تبدیل به اتیلن میشود، و اتیلن در پایین دست خودش با احداث شرکت پلیمر گچساران تبدیل به پلیاتیلن میشود.
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