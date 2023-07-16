اخبار ضدونقیض از وقوع چندین انفجار در پایگاه آمریکا در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی در شرق سوریه از وقوع چندین انفجار مهیب در اطراف پایگاه نظامی غیرقانونی آمریکا واقع در شهر «الشدادی» واقع در جنوب استان الحسکه در شرق سوریه نزدیک مرز با عراق خبر دادند.
اگرچه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار وجود ندارد، اما روایتهای دیگر از این انفجار حکایت از یک سانسور شدید خبری میدهد. کاربران محلی در شرق سوریه با انتشار پستهای توییتری شنیده شدن صدای چندین رشته انفجار مهیب در داخل پایگاههای آمریکایی را تأیید کردند.
همزمان با انتشار گزارش ضد و نقیض از وقوع این انفجارها در پایگاههای ائتلاف بینالمللی به سرکردگی آمریکا در شهر الشدادی، منابع غربی مدعی شدند که ائتلاف بینالمللی موسوم به ضد داعش تحت رهبری آمریکا در حال رزمایش نظامی در داخل پایگاههای تحت کنترل خود در حومه شهر الشدادی است.
هنوز جزئیاتی از این انفجار مخابره نشده است.
حملات به پایگاههای غیر قانونی آمریکا در سوریه در ماههای اخیر شدت بیشتری یافته است. طی ماههای گذشته نیز بارها، فرماندهی مرکزی آمریکا در شرق سوریه اعلام کرد دو راکت به پایگاه نیروهای این کشور در شرق سوریه اصابت کرد که تلفاتی نداشت.
با شکست گروه تروریستی داعش به عنوان بازوی نظامی آمریکا در سوریه در آذر ماه سال ۱۳۹۶، نیروهای آمریکایی مستقیماً جایگزین این گروهک شدند.
مناطق تحت اشغال نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان موسوم به «نیروهای دمکراتیک سوریه» (قسد) تحت حمایت آنها در الحسکه و دیگر مناطق شمالی سوریه، همواره شاهد اعتراضات شهروندان سوری به حضور و اقدامات تروریستی اشغالگران و شبه نظامیان علیه ساکنان این مناطق است.
دولت سوریه بارها تاکید کرده است که این شبه نظامیان و آمریکاییها در شرق و شمال شرق سوریه هدفی جز غارت نفت ندارند و حضور آنان غیر قانونی است.
آمریکا در سوریه ۲۸ پایگاه علنی دارد که بیشتر این پایگاهها در مناطق نفتخیز و گازی سوریه قرار دارد تا بتواند هر چه آسانتر منابع نفتی این کشور را غارت کند. کما اینکه به صورت هفتگی، خبرهایی درباره غارت نفت سوریه توسط آمریکا و انتقال آن به عراق منتشر میشود.
پنجم فروردین ماه گذشته نیز چندین راکت به پایگاه ارتش اشغالگر آمریکا در میدان گازی کونیکو اصابت کرد. این حمله با ۸ راکت انجام شد که برخی از آنها در داخل این پایگاه و اطراف آن فرود آمدند.
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